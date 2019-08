Valverde no se cierra a una posible partida de Vidal: "Hoy cuento con él, ya veremos lo que sucede"

El técnico del Barcelona se refirió a los rumores que ligan al volante chileno con el París Saint-Germain, en intercambio por Neymar.

Esta jornada Mundo Deportivo afirmó que Arturo Vidal asoma como opción en el París Saint-Germain para conseguir el retorno de Neymar al .

La propuesta inicial planteada por los directivos del cuadro blaugrana sería Philippe Coutinho, sin embargo, el chileno podría ser la alternativa en el trueque debido a la nutrida cantidad de futbolistas que posee el campeón liguero en la medular.

Y al respecto, Ernesto Valverde le dejó una puerta abierta al ex Bayern Munich. “Arturo Vidal sigue aquí con nosotros y de la misma manera que no hablo de los que pueden venir hablo de los que tengo”, afirmó en primera instancia en conferencia de prensa.

Igualmente, puso un margen de duda, señalando que “hoy es nuestro y cuento con él para estos partidos. Ya veremos lo que sucede, digo lo mismo que de las posibles llegadas”, lanzó.

Cómo ver en Chile el Athletic Club - Barcelona, en el arranque de LaLiga: ¿será considerado Arturo Vidal?

Sobre un eventual retorno del delantero brasileño, el Txingurri avisó que "estoy al margen de todas estas cuestiones. Me centro únicamente en el equipo y los jugadores que tengo. Tengo respeto por los futbolistas de otros equipos. Él es del . Estoy contento con los jugadors que tengo y no tengo porqué hablar de los que no están aquí".

El artículo sigue a continuación

El conjunto catalán comienza este viernes, ante el de Bilbao, la defensa del título en . En el estreno, en el Nuevo San Mamés, no estará Lionel Messi.

"Desde luego no vamos a arriesgar con ningún jugador y menos con Leo. Veremos hoy como viene, pero no ha entrenado con el equipo ni ha jugado amistosos. No es lo mismo entrenar individualmente que participar en un partido. Esperaremos un poco pero lleva un proceso de recuperación bastante bueno", indicó.

Finalmente le dedicó un espacio al cierre de mercado en Europa. "Es un inconveniente, no es lo lógico; no es una pregunta nueva pero lo normal es que cuando empiece la Liga el mercado se pare, no es normal que vayamos a empezar la temporada y el mercado siga en movimiento, lo normal es que el equipo que empieza la temporada sea el definitivo y ahora tenemos quince días de incertidumbre", cerró.