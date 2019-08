Cómo ver en Chile el Athletic Club - Barcelona, en el arranque de LaLiga: Vidal fue borrado de la convocatoria

Los catalanes empiezan en el Nuevo San Mamés la defensa al título conquistado la temporada pasada; el volante chileno no fue considerado por Valverde.

El empieza este viernes su defensa al título de y lo hace visitando uno de los campos más difíciles del fútbol español: el Nuevo San Mamés, la casa del de Bilbao. Para este riesgoso debut, Ernesto Valverde sufrirá la ausencia fundamental de Lionel Messi, lesionado en su primer día de trabajo durante la pretemporada azulgrana.

El campeón liguero debutará ante Los Leones después de realizar su pretemporada en Asia, donde jugó ante el y el Vissel Kobe, y , donde enfrentó dos veces al venciendo en los dos compromisos. Además, le ganó el al en el Camp Nou, y las sensaciones fueron de menos a más, con el 4-0 a los napolitanos como guinda al trabajo de preparación.

El encuentro marcará el debut oficial de Frenkie De Jong y de Antoine Griezmann como jugadores del Barcelona. El ex mediocampista del y el ex delantero del , fichajes del equipo para la actual temporada, ya jugaron encuentros amistosos, pero frente a los rojiblancos lo harán por primera vez con los puntos importantes en juego.

Y para este cruce, Arturo Vidal fue borrado de la primera convocatoria. Todo en medio de los rumores en los que aseguran que el volante chileno partiría al PSG en un intercambio con Neymar.

De hecho, el Txingurri no se cerró a una posible partida del Ex Bayern Munich. “Arturo Vidal sigue aquí con nosotros y de la misma manera que no hablo de los que pueden venir hablo de los que tengo”, afirmó. “Hoy es nuestro y cuento con él para estos partidos. Ya veremos lo que sucede, digo lo mismo que de las posibles llegadas”, complementó. Tampoco fue considerado el brasileño Arthur Melo.

Cabe recordar que el formado en remató el pasado curso con 33 partidos jugados en Liga, 22 de ellos como titular, 11 en -tres desde el arranque- y 8 en la , iniciando en cuatro. Además, aportó con 3 goles y 7 asistencias, la mayoría a Lionel Messi.

El calendario de Arturo Vidal para la temporada 2019/20

El vigente campeón de LaLiga suma 10 temporadas seguidas invicto en su estreno liguero de la temporada siguiente al título (8V 2E). La última derrota de un vigente campeón en su primer partido liguero de la temporada siguiente a la consecución del torneo se remonta a la 08/09 (derrota del ante el Deportivo por 2-1).

El Athletic Club no ha ganado ninguno de sus últimos 11 enfrentamientos con el Barcelona en LaLiga (2E 9D) y se ha quedado sin marcar en ocho de esos 11 encuentros ante el conjunto azulgrana.

El Barcelona (4V 1E 1D) es el equipo visitante que más veces ha ganado al Athletic Club en el nuevo San Mamés en LaLiga junto al Atlético de Madrid (4V 1E 1D) y el segundo que más goles ha marcado en el nuevo recinto vizcaíno (nueve) tras los atléticos (11).

Este será el 10º duelo entre el Athletic Club y el Barcelona en una primera jornada en toda la historia de LaLiga. Los rojiblancos solo han ganado uno de los nueve enfrentamientos anteriores ante los azulgranas en la jornada inaugural del campeonato (3-1 en 1949), perdiendo seis de ellos (1V 2E 6D).

El Barcelona ha comenzado la temporada liguera con victoria en cada una de las últimas 10 temporadas, aunque solo dos de ellas lejos del Camp Nou. La última vez que el conjunto azulgrana falló en una jornada inaugural de LaLiga fue en 2008 ante el (1-0).

Tras su derrota en la última jornada de LaLiga 18/19 ante el por 2-0, el Athletic Club puede encadenar dos derrotas seguidas en la competición por primera vez desde la llegada de Gaizka Garitano a su banquillo en diciembre de 2018.

El jugador del Barcelona, Luis Suárez, ha marcado siete goles en 13 enfrentamientos con el Athletic en todas las competiciones pero solo dos de ellos en San Mamés, el último logrado en agosto de 2015 también en una primera jornada de LaLiga.

Iñaki Williams puede lograr su gol nº 50 como jugador del Athletic Club (49 goles en 204 partidos en todas las competiciones). El jugador vasco ha anotado tres goles en total en sus 12 enfrentamientos oficiales con el Barcelona, el último logrado en enero de 2017 en Copa del Rey.

Ante ningún otro rival el delantero del Barcelona, Antoine Griezmann, ha marcado más goles en LaLiga que frente al Athletic Club (ocho en 18 encuentros; mismos que ante el de Vigo, Real y ).

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha perdido cuatro de sus seis partidos fuera de casa ante el Athletic Club en LaLiga, quedando invicto en sus únicos como técnico azulgrana (1V 1E).

ALINEACIONES PROBABLES

El Athletic podría saltar al campo de juego con Unai Simón, Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Unai López, Dani García; Muniain, Raúl García, Córdoba e Iñaki Williams.

Mientras que Valverde podría alinear a Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Rakitic, Busquets, De Jong, Dembélé, Luis Suárez y Griezmann.

LESIONADOS O SANCIONADOS

El Athletic no podrá contar con el lesionado Gorka Guruzeta, que sufrió la rotura de ligamentos cruzados y será baja hasta ocubre.

Leo Messi, con una lesión en el sóleo, era el único 'tocado' del conjunto blaugrana. Pero se sumó Neto, el portero brasileño que llegó en reemplazo de Jasper Cillessen. El meta sudamericano se lastimó la mano izquierda y estará un mes de baja.

Ni el Athletic ni el Barcelona tienen sancionados para la primera jornada del campeonato. Todibo, Wague, Arturo Vidal y Arthur son baja por decisión técnica.