Valverde: "Messi es un extraterrestre de cualquier manera"

El entrenador del Barcelona comparece tras la victoria en campo del Real Madrid, al que no descarta para ganar LaLiga.

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, compareció en rueda de prensa después de la victoria de su equipo en el Santiago Bernabéu sobre el Real Madrid, por la jornada 26 de LaLiga. Estas son las respuestas que dio ante los medios de comunicación.

TODAVÍA HAY LIGA

“No doy al Real Madrid por muerto. Además, está el Atlético también. Respetamos a todos los rivales, igual que ellos. Es absurdo pensar en el título cuando quedan tantas jornadas. Cuando lo haces es cuando empiezas a perder partidos”.

"HEMOS PASADO APUROS"

“Hemos estado mejor que le otro día. Con balón les hacíamos daño, se veía. Aunque hemos pasado apuros porque son grandes jugadores. Fue un partido duro. Nuestras ocasiones, algo más claras. No hemos podido hacer un segundo gol y estuvimos siempre expuestos”.

CÓMO ESTÁ MESSI

“Messi está bien. Ha hecho un gran aprtido y un gran esfuerzo. Siempre se comentan cosas en el vestuario sobre determinadas jugadas, pero no he visto nada. Ha sido un partido difícil y duro, pero como todos los Clásicos”.

EL VALOR DE LOS DOS CLÁSICOS

“No sé si estos dos Clásicos me refuerzan o no. Pero tampoco me preocupa. Lo que me preocupa es que mi equipo gane y juegue bien. No hemos cambiado demasiado el once. Lo que queríamos era salir a por el partido, hacer daño al rival y ser solidarios defendiendo. Lo hemos conseguido”.

CÓMO VIO A VINICIUS

“He visto a Vinicius en la dinámica del otro día. Quizás no tuvo ocasiones tan claras, pero porque quizás estuvimos mejor no sólo defensivamente, sino ofensivamente. Cuando tu estás bien, el rival está peor. Creo que ahí ha estado un poco la raíz de la victoria nuestra”.

"EL MADRID TAMBIÉN ESTÁ AHÍ"

“No considero al Atlético mi único rival. El Real también está ahí. Tenemos que prever que se recupere. Y el Atlético es el segundo, y es un equipo muy seguro, que gana muchos partidos. Hay mucha Liga”.

LA EFECTIVIDAD DE CARA A PUERTA

“Cuando jugamos contra el Lyon no acertamos, pero en otros partidos hemos tenido goles, como ante el Tottenham. Un día las metes y otros días no. Pero se trata de estar cerca del área. Les pasa a todos. Si tienes ocasiones y tienes buenos jugadores, lo normal es que lo conviertan. Y si no, qué le vas a hacer”.

MESSI, EL EXTRATERRESTRE

“Messi es un extraterrestre de cualquier manera. Cada vez que coge el balón pasa algo extraordinario, es así”.

"EL MADRID PUEDE GANAR TODOS LOS TÍTULOS"

“Las victorias siempre refuerzan moralmente, más si lo haces dos veces seguidas en el Bernabéu. Eso te ayuda, pero no es una garantía para lo que vaya a ocurrir después. ¿Si es capaz de ganar el Real Madrid la Champions? El año pasado llevaba más distancia y fue campeón. El Real Madrid siempre puede ganar todos los títulos”.

LA IMPORTANCIA DE RAKITIC

“Rakitic es un jugador constante, desde el primer minuto al último, desde el primer partido al último. Se asocia bien, tiene un gran despliegue, hace goles, tiene disparo, tiene estrategia, polivalente…”

EL APORTE DE BALE EN EL RIVAL

“Bale es un jugador que generalmente nos hace daño, nos puede desequilibrar en cualquier situación, sobre todo si defendemos cerca del área. El año pasado nos hzo el gol del 2-2. Con centros al área, es un gran rematador también. Lo hemos tenido que contener bien. Más que los cambios del Madrid, creo que nuestra actitud fue muy buena en el partido. Ahí estuvo la clave, creo. No puedo analizar la influencia de un cambio en el rival. No nos ha cambiado para nada”.

TER STEGEN NO DESCARTA AL MADRID

No recibir gol

"Es un logro de todo el equipo, hemos luchado mucho y sufrido también en al última media hora pero estoy contento de que hemos podido sacar los tres puntos"



Buenos resultados en el Bernabéu

"Siempre se sufre un poco, pero sabemos que tenemos un buen equipo, las ultimas veces ha sido bastante bueno y tuvimos bastante éxito aquí, queremos que siga así"



Menos trabajo para él que el miércoles

"Hoy un poco menos porque lo hemos hecho bastante bien. Hemos hecho un buen partido, cuando ha sido necesario hemos defendido como equipo, estoy contento por la lucha"



"Tuvimos un poco m{as la intención de jugar adelante y presionarles un poco, pero sabemos que hay que tener cuidado porque tienen gente muy rápida"



¿Se puede descartar al Madrid?

"No, creo que ahora es todavía mas importante que nos fijemos en lo que viene y que mantengamos la distancia al Atletico y al Madrid también. Sabemos que tenemos que ganar todos los partidos".