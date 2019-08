Valverde: "Arturo Vidal fue un cambio perfecto para el liderazgo en el campo"

El adiestrador alabó al mediocampista chileno pero no despejó dudas sobre una eventual salida a Italia.

Arturo Vidal convirtió el quinto gol del sobre Real en una jornada "made in La Masia" e inspirada de Antoine Griezmann y recibió los elogios de su entrenador Ernesto Valverde, quien lo describió como un "cambio perfecto".

"Era un día importante para Griezmann"

Txingurri sindicó al chileno de "cambio perfecto por su liderazgo en el campo", y aterrizó sus posibilidades de ganarse un lugar en el once, asegurando que todos están en igualdad de condiciones. “Todos quieren ser titulares, y tengo una nómina de centrocampistas que todos son titulares. A uno le puse titular la semana pasada y hoy no le he convocado (Aleñà), otro que no jugó hoy fue titular, otro que me están preguntando como Rakitic. Mientras el mercado esté abierto me preguntan por todos ellos. Vamos a esperar a ver que ocurre. Pero (Vidal) ha hecho un gol, ha estado bien”, remarcó.

Así sigue el camino del Rey

"Me estaba gustando el juego, pero al final si ves que vas perdiendo siempre piensas que puedes cambiar cosas. Con el 0-1 mandé calentar a Vidal, era una alternativa. A pesar de todo necesitábamos marcar. El 1-1 nos hizo bien, incluso pudimos hacer el segundo. El ritmo del partido fue alto y a nosotros nos interesa", agregó el DT sobre la inclusión del ex , de quien dijo "ya veremos" sobre su potencial paso a Inter de Milán.

"Hoy cuando hemos tenido distintas dificultades entró, incluso pensé que podía jugar antes y es un jugador que el año pasado se reveló bastante según avanzó la temporada", sintetizó Valverde, encantado con Arturo Vidal, aún futbolista del Fútbol Club Barcelona.