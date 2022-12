Valladolid vs. Real Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Dos goles del francés dan la victoria a un Real Madrid que no tuvo un partido cómodo. Courtois hizo dos paradas salvadoras con 0-0

Un doblete de Karim Benzema ha situado al Real Madrid líder virtual de Primera División al situarse con 38 puntos. El Barcelona, que juega este sábado ante el Espanyol, tiene 37 puntos.

El equipo de Ancelotti no tuvo un partido cómodo en el José Zorrilla. El equipo madridista empezó bien, con ritmo y fluidez y mereció marcar en los primeros minutos, pero Masip hizo un par de buenas intervenciones y Benzema mandó a las nubes una ocasión muy clara.

Fueron pasando los minutos y el Valladolid se lo fue creyendo. Aguado intentó un par de disparos lejanos, llegando a obligar a Courtois a una gran parada en el primero de ellos. En la segunda mitad, Sergio León, con un gran cabezazo, también hizo que el belga se exhibiese con otra parada descomunal.

Pero el partido se decidiría vía VAR. Un cabezazo de Rüdiger dio en la mano de Javi Sánchez y Gil Manzano avisó a Munuera Montero de que fuera a revisar la acción y decretó, tras verlo, que era penalti. En el primer tiempo hubo otra mano tras centro de Asensio que no fue señalada como pena máxima. Benzema no perdonó desde los once metros, que luego sentenciaría el partido en el 88 tras una extraordinaria jugada de Camavinga, el cual, otra vez, jugó a gran nivel saliendo desde el banquillo.

Reacciones del Valladolid vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023

Courtois, tras el partido

"Creo que hemos hecho un buen partido los dos porteros. Parecía que iba a ser 0-0

"En la primera mano de Javi Sánchez creo que no se ha pitado porque era un rebote, pero a nosotros en un partido con Asensio nos pitaron una mano tras un rebote. No sabemos cuando es penalti. La otra es una mano que es arriba, es un penalti tonto pero es penalti".

"Igual le faltaba algo de ritmo a Karim pero es importante para su confianza que haya metido dos goles. Seguimos bien. Ahora toca la Copa y luego difícil en Villarreal. A ver si seguimos presionando al líder".

Masip, tras el partido

"Muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. Hemos dado la cara y el partido se ha decidido por detalles".

"Este tipo de manos unas veces se pitan otras creo que no. Hoy nos han perjudicado. Son detalles. La expulsión de Sergio León nos ha dicho el árbitro que le ha dicho algo pero no sé el qué".

Minuto a minuto

Minuto 90. ¡Ocho de añadido!

Minuto 88. ¡Gol de Benzema! Gran jugada de Camavinga y el Balón de Oro hace un doblete para sentenciar el choque.

Minuto 85. Entran Modric y Tchouaméni por Valverde y Vinicius.

Minuto 82. ¡Gol de Benzema! No falla el francés que engañó perfecto a Masip. Se adelanta el cuadro de Ancelotti.

Minuto 81. ¡Expulsado Sergio León! Le ha dicho algo al cuarto árbitro y Munuera Montero le saca la roja. Joaquín, que también ha protestado, ha visto la amarilla.

Minuto 80. ¡Penalti a favor del Real Madrid! Cabezazo de Rüdiger que da en la mano de Javi Sánchez. Munuera Montero fue al VAR y decreta que hay penalti.

Minuto 78. ¡Masip salva al Valladolid! Benzema realiza una jugada individual y su disparo con rosca desde la frontal lo para Masip enviando a córner.

Minuto 67. ¡Casi marca Vinicius! Jugadón del brasileño que acaba con un intento de vaselina que se va fuera. Se equivocó en la definición pero la jugada fue exquisita.

Minuto 66. ¡Paradón de Courtois! Remate de Sergio León tras un córner y el belga para bien abajo. Espectacular Courtois.

Minuto 60. Doble cambio de Ancelotti: entran Rodrygo y Lucas Vázquez por Carvajal y Asensio.

Minuto 54. Entra Gonzalo Plata por Iván Sánchez en el Valladolid.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad!

¡Descanso! Sin goles tras los primeros 45 minutos.

Minuto 35. ¡Courtois! Paradón del belga a disparo lejano y con rosca de Aguado.

Minuto 31. Pedía ahora penalti Sergio León por un encontronazo con Alaba. Tampoco se pita. En la contra posterior, Masip paró un chut de Vinicius.

Minuto 28. Pedía penalti Asensio por un forcejeo con Joaquín pero Munuera Montero considera que no es pena máxima.

Minuto 17. ¡Lo que ha perdonado Benzema! Vinicius chuta, Masip despeja y le cae el balón a Benzema que con todo a favor la tira por encima de la portería. Es verdad que la jugada venía tras un córner y había bastantes jugadores en el área, pero Benzema con la calidad que tiene, debe marcar en esa ocasión.

Minuto 10. ¡Masip evita el gol de Asensio! Gran jugada del Real Madrid. Valverde le gana la carrera a Escudero, cede a Benzema, Benzema de tacón para Asensio, Masip para, Ceballos recoge el rechace, apura línea de fondo de manera sensacional y su pase de la muerte lo tapa Javi Sánchez. Tras desviar, el balón le dio en la mano, pero el colegiado y el VAR deciden que no es penalti.

Minuto 8. ¡Lo que intentó Sergio León! Buena jugada del Valladolid y el delantero intentó un taconazo algo lejano que atrapó sin problemas Courtois.

Minuto 5. ¡La ha tenido Rüdiger! El alemán remató solo en el segundo palo en un córner pero su remate fue muy malo y lo mando al otro lado del área. Raro en Rüdiger. Si hubiera rematado como acostumbra, podría haber marcado.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

21:20 | Se retiran los jugadores a vestuarios para recibir las últimas instrucciones previas al choque

20:55 | Ya calientan ambos equipos sobre el José Zorrilla. Apenas media hora para que arranque el choque.

20:25 | Once confirmado del Real Valladolid

19:55 | Alaba, titular finalmente. Militao se ha quedado en el hotel por una indisposición de última hora.

19:45 | Sorprende la ausencia del austriaco que no ha tenido molestia alguna estas últimas semanas y se incorporó a los entrenamientos antes que Rüdiger y Militao.

19:35 | Once confirmado del Real Madrid. Alaba, suplente.

19.00 | Dos horas y media para que el Real Madrid vuelva a la acción. El equipo de Ancelotti tiene el objetivo de superar al Real Valladolid y llevarse tres puntos que les permitan dormir en el liderato de la tabla.

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Valladolid y el Real Madrid, decimoquinto encuentro para los dos equipos en LaLiga Santander 2022-23. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

La gran previa estadística de Goal del Valladolid vs. Real Madrid de Liga

El Real Valladolid no ha ganado ninguno de sus últimos 13 partidos ante el Real Madrid en LaLiga (2E 11D) y, de no ganar, establecerá su racha histórica más larga sin triunfo ante los blancos en la máxima categoría.



El Real Madrid no ha perdido en sus últimas seis visitas al Real Valladolid en LaLiga (5V 1E), ganando en cada una de las últimas tres – es su racha más larga de victorias a domicilio ante los pucelanos en la competición.



El Real Valladolid ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en LaLiga (2D), tantas victorias como en sus anteriores 30 encuentros en la competición (12E 15D).



El Real Madrid solo ha dejado su portería a cero en dos partidos en LaLiga 2022/23 (11V 2E 1D), igualando su cifra más baja de encuentros sin encajar a estas alturas de campaña en la máxima categoría en el siglo XXI (dos en la 2008/09).



El Real Madrid solo ha cometido 138 faltas tras 14 partidos en LaLiga 2022/23, su cifra más baja a estas alturas de campaña en la competición desde, al menos, la 2003/04.



El Real Valladolid es uno de los cuatro equipos de LaLiga que aún no ha marcado ningún gol en el primer cuarto de hora esta temporada junto a Espanyol, Getafe y Villarreal.



El jugador del Real Madrid, Federico Valverde, ha marcado seis goles en LaLiga esta temporada pero tiene un Expected Goals de 2.2 – ese +3.8 es la mayor diferencia positiva de un jugador en la competición esta campaña entre los que han anotado al menos tres tantos.



El Real Madrid es el equipo con un mayor porcentaje de pases buenos en campo contrario (86.9%) en las cinco grandes ligas europeas esta temporada.



Vinícius Junior, del Real Madrid, es el jugador de LaLiga que ha intentado más regates en la competición en el año 2022 (198) y puede convertirse en el segundo jugador en alcanzar los 200 regates intentados en las cinco grandes ligas europeas en 2022 tras Kylian Mbappé (200).



El jugador del Real Valladolid, Sergio León, ha marcado ya cinco goles en 13 partidos en LaLiga 2022/23, dos más que en sus anteriores tres campañas en la competición juntas (tres goles en 66 encuentros) – ha anotado en dos de sus cuatro encuentros ante el Real Madrid en la máxima categoría (dos goles en total).

PARTIDO Valladolid vs. Real Madrid FECHA Viernes, 30 de noviembre ESTADIO José Zorrilla HORARIO 21:30

¿Dónde ver en directo el Valladolid vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España DAZN DAZN LaLiga 21:30 Sudamérica DIRECTV Sports



DIRECTV GO ARG: 17:30;



CHI: 17:30;



COL: 15:30 México SKY Sports 14:30

Alineaciones confirmados del Valladolid vs. Real Madrid

Valladolid (1-4-4-2): Masip; Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez, Escudero; Roque Mesa, Monchu, Aguado, Iván Sánchez; Óscar Plano y Sergio León.

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Kroos, Ceballos, Valverde; Asensio, Vinicius y Benzema