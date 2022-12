Valderrama, con Goal: "Messi puede jugar hasta los 40 años"

El colombiano, en el Mundial Qatar 2022 comentando para la TV, expresó su admiración por Leo, Maradona y la Selección argentina.

Ya no tiene la melena rubia. Ya no es tan amplia como en otras épocas. Ya no llama la atención para quien no lo conociera. Pero, cuando el Pibe Valderrama camina alrededor del estadio Ahmad bin Ali Stadium, donde se juega Argentina vs. Australia, por los octavos de final, todo el mundo le dice algo. "¡Hola, Pibe!". "Grande, Pibe". "Maestro". Tiene el merecido reconocimiento del mundo del fútbol.

En una entrevista de unos minutos con Goal, Valderrama, en el Mundial Qatar 2022 con una TV, no se cansa de hablar de Lionel Messi. Y solo tiene palabras de cariño.

-¿Notas que Messi está luchando con su cuerpo en este Mundial?

-Bueno, ya está grande, tiene 35, no 20. Es imposible que juegue a lo mismo que cuando tenía 19 o 20, ya tiene 35, pero puede jugar hasta los 40, si él quiere.

-¿Y cómo hay que jugar a los 35 y no a los 20?

-Pasa que él no puede jugar así, porque la diferencia siempre fue la individual, la velocidad. Él sabe jugar a un toque o dos y si quiere puede jugar así, porque tiene gol, buena pegada. Pero a él no le gusta jugar así, le gusta jugar como en el barrio, ese es el estilo de Messi, por eso siempre fue el mejor.

-¿Y por qué dices que podría jugar hasta los 40?

-Por su físico, tiene un privilegio. Todo depende de él si quiere.

-¿Tiene un aspecto en el que podría mejorar?

-No, si es el mejor. Después de Diego el mejor ha sido él porque tiene todo. Ha hecho todo por el fútbol, a nosotros que nos gusta el fútbol el día que no esté vamos a esperar quién va a salir, pero mientras tanto hay que disfrutarlo.

-¿Qué te genera ver a Messi en un Mundial?

-Siempre va a hacer algo diferente. Siempre lo sigo porque pienso que va a hacer algo distinto. Él es distinto, no hay más que nada hacer. Hay que disfrutar hasta que él siga.

-Lo último, ¿extrañas a Maradona?

-Sí, cómo no. No solo como jugador si no como persona. Diego siempre peleó por todo el grupo, por toda la gente. Hace falta, cómo no. Estoy agradecido porque fue a mi despedida porque no podía jugar porque estaba lesionado pero cuando lo invité me dijo 'voy'. Siempre demostraba que estaba pendiente de uno.