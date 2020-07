Vaca no le diría no a una buena propuesta de Bolívar

El futbolista boliviano siente cariño por The Strongest, donde fue profesional por primera vez, pero no descarta vestir la celeste en el futuro.

El volante boliviano Henry Vaca no descarta jugar en Bolívar si el club celeste le hiciera una buena oferta. El jugador dijo que siente cariño por The Strongest, el club que lo lanzó al profesionalismo, pero que si Bolívar aparece en su camino no dudaría en aceptar la oferta.

Vaca, quien juega actualmente en el Atlético Goianiense, fue sincero al decir que lo primero que piensa es en su futuro financiero, por tal motivo no dudaría en jugar en Bolívar si ofrece buenas condiciones.

El artículo sigue a continuación

"Por ahí se me dan mal las cosas en algún club y el único club que me quiere es Bolívar, esto es fútbol", dijo Vaca desde .

Más equipos

"Yo le tengo un respeto grande a la hinchada atigrada que es única, jugar en The Strongest es único y no puedo mentirle a la gente, esto es fútbol el mundo da vuelta, pero la pensaría mucho", agregó el futbolista boliviano.

Vaca ya tuvo minutos en el fútbol brasileño el pasado miércoles cuando el Goianiense empató 1-1 frente al Cuiabá.