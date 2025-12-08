Union Saint-Gilloise vs Marsella: Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Este martes 9 de diciembre, el Olympique de Marseille se desplaza al Lotto Park para desafiar al Union Saint-Gilloise a las 21:00 horas, tiempo de España, que siempre está bien posicionada en la escena belga. Tras resultados irregulares en la Ligue 1 y un recorrido accidentado en la Champions League, el OM se presenta bajo presión. Los Focenses deben traer un resultado para mantenerse en la carrera hacia los playoffs.

Sigue aquí en directo el partido Union Saint-Gilloise vs Marsella de la Champions League

La Union Saint-Gilloise, una montaña rusa en Europa

El comienzo de la campaña europea había dejado soñando. Una victoria fuerte en el campo del PSV Eindhoven (1-3) lanzó a la Union Saint-Gilloise en la fase de liga con ambición. Luego, la máquina se descompuso. Siguieron tres derrotas pesadas. El Newcastle golpeó fuerte (0-4), el Inter aún más (0-4), antes de una derrota frustrante contra el Atlético de Madrid (3-1) a pesar de una actuación que hizo dudar a los españoles durante mucho tiempo.

Sin embargo, los bruselenses no se hundieron. En la última jornada, el club belga firmó un éxito valioso en el campo del Galatasaray (0-1). Esta victoria los coloca a la altura del top 24, de los cuales solo están privados por la diferencia de goles. En el campeonato, la Union Saint-Gilloise también mantiene el rumbo. El empate concedido contra el Gent (1-1) este fin de semana no ha puesto en duda su lugar de líder en la Jupiler Pro League, con un objetivo asumido: conservar su título.

El OM avanza sin un verdadero ritmo

En el lado marsellés, la temporada se asemeja a una sucesión de respiraciones y recaídas. En la Ligue 1, el OM sale de un empate 2-2 contra Toulouse puis d’une défaite frustrante à Lille (1-0). Estos dos resultados han hecho que el club caiga al tercer lugar. Lens ahora tiene cinco puntos de ventaja. El PSG está a cuatro puntos. El LOSC ha regresado a la par.

En la Liga de Campeones, el panorama no ofrece más serenidad. Marsella perdió su primer partido ante el Real Madrid (2-1), a pesar de un contenido alentador. Los hombres de Roberto De Zerbi luego golpearon fuerte contra el Ajax (4-0). Luego, los mismos errores resurgieron, con dos actuaciones apagadas contra el Sporting Portugal (2-1) y especialmente contra el Atalanta Bérgamo (0-1). Contra las cuerdas, el OM reaccionó en el Vélodrome con una victoria importante contra el Newcastle (2-1), que lo colocó en la posición 21 de la fase de liga.

Cómo ver Union Saint-Gilloise vs Marsella, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 8, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium y Paramount+.

Horario y lugar del partido Union St.Gilloise vs Marseille

Liga de Campeones - Champions League Lotto Park

El encuentro entre el Union Saint-Gilloise y el Marsella tendrá lugar este martes 9 de diciembre a partir de las 21h00, hora francesa, en el Lotto Park de Anderlecht.

Información de los equipos y plantillas

Información sobre el equipo de Union St.Gilloise

Para este encuentro europeo, el Union deberá arreglárselas con un grupo reducido. Mohammed Fuseini, el fichaje veraniego Ivan Pavlić y Guillaume François no están en la lista de la UEFA, ya que sus periodos de convalecencia se consideraron demasiado largos para una inscripción.

En cambio, David Hubert podrá contar con la mayoría de sus fuerzas ofensivas. Promise David, decisivo durante el desplazamiento a Estambul, estará presente, al igual que Kévin Rodríguez y Raúl Florucz. Ousseynou Niang también se postula para un puesto de titular. Por el contrario, Sofiane Boufal aún no parece haber recuperado totalmente su mejor nivel y probablemente comenzará el encuentro en el banquillo.

En la portería, se espera que Kjell Scherpen sea el titular. La defensa debería formarse alrededor de Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Ross Sykes. Se prevé el dúo Adem Zorgane – Kamiel Van De Perre en el centro del campo. Más adelante, Raúl Florucz, Ousseynou Niang y Anouar Aït El Hadj deberían apoyar a Promise David, en la punta del ataque.

Información sobre el equipo del Marsella

Como desde el inicio de la competición, Pol Lirola y Neal Maupay siguen indisponibles, ya que no fueron inscritos en la lista de la Liga de Campeones. El OM también deberá prescindir de varios jugadores en la enfermería: Amine Gouiri, Hamed Junior Traoré y el defensa central Facundo Medina están todos fuera de este desplazamiento a Bélgica.

En cambio, Nayef Aguerd, ausente durante la recepción de Newcastle hace dos semanas, ha regresado y debería retomar su lugar en el eje de la defensa. El lateral derecho panameño Michael Murillo, suplente en el último partido de la Ligue 1, también debería reintegrarse al grupo.

En el aspecto ofensivo, Roberto De Zerbi debería volver a confiar en Mason Greenwood. Brillante en el campeonato, donde lidera la clasificación de goleadores con diez anotaciones, el inglés, sin embargo, tiene dificultades para mostrar la misma eficacia en el ámbito europeo, con solo un gol anotado hasta ahora. Por el contrario, Pierre-Emerick Aubameyang se impone como la referencia ofensiva marsellesa en la Liga de Campeones. Autor de un doblete decisivo contra Newcastle, el ex Gunner es el máximo goleador del Olympique en la competición junto al brasileño Igor Paixão.

Gerónimo Rulli debería cuidar de la portería marsellesa como de costumbre. La defensa se organizaría alrededor de Timothy Weah, Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi y Emerson Palmieri. En el medio, Pierre-Emile Højbjerg y Arthur Vermeeren están previstos para mantener el eje. Más adelante, Mason Greenwood, Darryl Bakola e Igor Paixão deberían jugar detrás de Pierre-Emerick Aubameyang, quien se espera en la punta.

