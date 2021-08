Una plata que sabe a oro (casi)

España ha roto una sequía de más de dos décadas, siendo la medalla de plata en Tokio, pero que pudo ser más.

Sidney 2000 queda lejos, pero para conocer cuál ha sido la última medalla de la selección española en los Juegos Olímpicos hay que venirse a 2021. El cuadro de Luis de la Fuente se ha quedado a un paso de poder reeditar el éxito de la selección que logró la medalla de oro en Barcelona 92. Los Cucurella, Unai Simón, Pedri, Rafa Mir, Dani Olmo… se han quedado muy cerca de poder ser medalla de oro olímpica, pero Brasil se cruzó por el camino. El cuadro nacional ha hecho un torneo casi perfecto. Para empezar, se metió en los cuartos de final del campeonato de la mejor forma posible, siendo primero de grupo.

Una buena fase de grupos acompañada de sufrimiento en cuartos

Las sensaciones no pudieron ser mejores para el equipo de De la Fuente, que venía de una gran decepción en el Europeo sub-21. En los cuartos de final, ante Costa de Marfil, se sufrió, si, y se pasó por la primera de las tres prórrogas que tuvo que disputar España en uno de los torneos más exigentes de los últimos tiempos. En un partido que se le pudo venir abajo al combinado nacional, apareció Rafa Mir. El que puede ser futuro jugador del Atlético de Madrid dejó una de las mejores actuaciones del torneo, anotando tres goles y siendo el futbolista clave para que España entrara en las semifinales, asegurándose la lucha por las medallas, siendo una de las mejores noticias para la delegación española en Japón.

Japón, el último escollo antes de la final

En semifinales, tocaba otro hueso duro de roer, la selección local. Sin embargo, España, que no renunció a su estilo de juego, dominó el encuentro, pero en el tiempo reglamentario, no tuvo la suerte que necesitaba, y, por lo tanto, los dos equipos se tuvieron que ir a la prórroga para poder decidir quién sería el finalista de los Juegos Olímpicos de Tokio, un logro nada desdeñable. En el tiempo extra, Marco Asensio resurgió. El futbolista del Real Madrid anotó el gol de la victoria para la selección española y fue el jugador que metió al cuadro nacional en el partido final del torneo. Esto supuso un soplo de aire fresco para España, que estaba a un solo paso de volver a hacerse con una medalla de oro en los Juegos, lo que supondría un paso de gigante.

El artículo sigue a continuación

La ausencia de fortuna, clave para España

Sin embargo, en la gran final, llegó quizás un partido en el que España no pudo mostrar su mejor versión. Presionados y apretados por el conjunto sudamericano, el combinado rojigualda pudo incluso haber ganado el encuentro, teniendo dos palos en el tramo final de los 90 minutos, pero la suerte no estuvo de su lado. En la prórroga, en una desgraciada jugada, en la que Vallejo tuvo un papel destacado, Brasil logró ganar y dejó a España con una medalla de plata que pudo ser más. El cuadro español no debe echarse nada en cara, ya que su torneo fue fantástico, teniendo esa falta de suerte en la final que pudo haber supuesto la medalla de oro.

A pesar de esto, la generación que lidera Pedri, que ha completado una campaña superlativa, se hace con un logro que no se conseguía desde hace 21 años. Esa es la conclusión con la que se deben quedar los jugadores y el cuerpo técnico, uno de los mejor valorados debido a todos los logros que se ha conseguido, a los que se suma una medalla de plata que casi sabe a oro.