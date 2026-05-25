Una catástrofe total: el Wolfsburgo pierde el partido decisivo y desciende

El lunes, el VfL Wolfsburgo descendió de la Bundesliga tras perder 2-1 ante el SC Paderborn en la prórroga del partido de vuelta de los play-offs. Así, el Paderborn regresa a la máxima categoría del fútbol alemán.

Con Christian Eriksen de titular, el Wolfsburgo empezó fuerte y se adelantó a los tres minutos gracias a Milos Pejcinovic.

Sin embargo, la ventaja duró poco: Joakim Maehle fue expulsado por doble amarilla y dejó al equipo con diez.

Paderborn reaccionó: Baur falló el empate y Grabara salvó un remate de Castaneda. Al filo del descanso llegó el 1-1: saque de banda de Curda y cabezazo de Bilbija.

Tras el descanso el Paderborn siguió dominando y Sebastian Klaas estrelló un disparo en el poste, mientras el Wolfsburgo resistía.

Finalmente, en la prórroga, Sven Michel centró y Laurin Curda empujó el 1-2.

El Wolfsburgo buscó el empate en los últimos minutos, pero el remate de Kento Shiogai no encontró la red. Así, el Wolfsburgo descenderá a la Segunda Bundesliga, mientras que el Paderborn celebra el ascenso.

El Wolfsburgo no jugaba en la máxima categoría desde 1998.