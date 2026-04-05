¿Un final dramático? El Ajax no podrá disputar los posibles play-offs en el Johan Cruijff ArenA

El Ajax ocupa el quinto puesto en la Eredivisie y, tras la derrota por 1-2 ante el FC Twente, han vuelto a aumentar las posibilidades de que el club de Ámsterdam participe en los play-offs. Si ese escenario se hiciera realidad en mayo, el Ajax tendría un problema en lo que respecta a los partidos en casa.

El campeón y el segundo clasificado se clasifican directamente para la Liga de Campeones, mientras que el tercero accede a la fase previa. El cuarto clasificado de la Eredivisie obtiene una plaza para la fase previa de la Liga Europa.

Si el tercer clasificado, el NEC, ganara la Eurojackpot KNVB Beker y terminara entre los tres primeros, el pase a la fase de grupos de la Europa League iría a parar al cuarto clasificado. Si el NEC terminara entre los cuatro primeros, el quinto clasificado pasaría a la segunda ronda previa de la Europa League.

Los equipos del quinto al octavo puesto se disputarán la última plaza europea. El Ajax ocupa ahora el quinto puesto, a dos puntos del Twente, que se llevó tres valiosos puntos del Johan Cruijff ArenA.

En cualquier caso, el estadio del Ajax no estará disponible para la semifinal de los play-offs del 21 de mayo ni para la final del 24 de mayo. Durante ese periodo está prevista una serie de conciertos de Harry Styles. La estrella del pop actuará en Ámsterdam los días 16, 17, 20, 22, 23, 26, 29 y 30 de mayo, y los días 4 y 5 de junio de 2026.

Por lo tanto, parece que el Ajax tendrá que recurrir a otro estadio. Otra posibilidad es renunciar a la ventaja de jugar en casa, aunque la cuestión es si la directiva del club estará de acuerdo con ello más adelante esta temporada.

«El estadio siempre está reservado para los partidos de la Eredivisie, la copa y las competiciones europeas del Ajax, pero el periodo comprendido entre mediados de mayo y mediados de julio es una excepción», declaró un portavoz del ArenA en marzo a la ANP.

El Ajax pareció tener un problema similar hace dos años, cuando el ArenA estaba reservado para De Toppers. Al final, se consiguió una plaza europea a través de la liga.