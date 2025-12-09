¿Un equipo 49 en la Copa del Mundo de la FIFA 2026? Thierry Henry insinúa una nación extra en su propio sorteo, pero no todo es lo que parece

Thierry Henry ha revelado sensacionalmente un 49º equipo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en su propio sorteo del torneo - ¿o no?

Protagonizando un nuevo video teaser para Kia, el ícono del fútbol francés y ganador de la Copa Mundial de la FIFA está vestido de traje mientras dirige el sorteo - completo con bolsa de terciopelo y bolas - mientras selecciona a las principales naciones del mundo, incluyendo a Inglaterra, España, Brasil y los actuales campeones Argentina.

Henry, quien levantó el trofeo en 1998 con Les Bleus, también muestra papeles con los nombres de las tres naciones anfitrionas - EE.UU., Canadá y México - y países de todos los rincones del mundo, con Arabia Saudita, Australia y Corea del Sur también representados.

Sin embargo, un giro inesperado llega al final de la película cuando la leyenda del Arsenal se queda con una bola extra por abrir. Henry revela que contiene 'El 49º equipo', anunciándolo con su característico levantamiento de cejas.

El exdelantero del Barcelona también protagoniza un teaser secundario, en el que un miembro de la prensa intenta desesperadamente que confirme si estará a cargo de un nuevo equipo en la Copa Mundial 2026. Henry responde: "Lo siento, no puedo compartir eso contigo ahora mismo."

Desafortunadamente para aquellas naciones que se quedaron cortas en la clasificación, 'El 49º equipo' es en realidad el título oficial de la campaña de la Copa Mundial de Kia, que celebra las historias inspiradoras y habilidades de los Portadores Oficiales del Balón del torneo.

Lanzada en paralelo con el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA que tuvo lugar el 5 de diciembre, la nueva iniciativa destacará a algunos de los héroes anónimos del evento del próximo verano mientras los aficionados al fútbol dirigen su atención a América del Norte.