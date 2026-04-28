Un directivo del Corinthians se muestra implacable con Memphis: «¡Está arruinando el club!»

César Romeu, directivo del Corinthians, criticó a Memphis Depay y reveló que el club tiene graves problemas económicos, señalando al holandés como una de las causas.

En una entrevista con Central do Timão, Romeu admite que la deuda del club es alta y respalda al presidente Osmar Stabile: «Debemos seguir apoyándole, porque está haciendo todo lo posible por saldar estas deudas».

Critica a los agentes: «Cada vez que entra dinero, aparecen para reclamar pagos; es un pozo sin fondo».

«Pero quien realmente está arruinando al club es Memphis Depay», afirma Romeu. «Un millón de euros al mes y no marca goles ni da asistencias. Lleva cuatro meses sin jugar y seguimos pagando, mientras su deuda sube a siete millones».

Pese a todo, el club quiere retenerlo y prepara un plan de tres pasos: prorrogar el contrato, reducir su coste y buscar nuevos inversores.

El holandés solo ha jugado 12 partidos esta temporada, se ha perdido 18 por lesiones y suma un gol y una asistencia.