Un debut desastroso le cuesta dos puntos al París Saint-Germain en la lucha por el título francés

El París Saint-Germain cedió dos puntos el sábado en la Ligue 1. El líder, con un once de suplentes, solo igualó 2-2 en casa ante el FC Lorient, equipo de la zona media. El inesperado empate visitante llegó tras un grave error de Pierre Mounguengue, que había debutado tres minutos antes. Con un partido más, el PSG mantiene siete puntos de ventaja sobre el RC Lens, al que visitará el 13 de mayo.

El técnico Luis Enrique, pensando en la vuelta de Champions contra el Bayern, alineó a Renato Marin (19) en la portería y al centrocampista español Dro Fernández (18).

A pesar de los cambios, el PSG solo necesitó seis minutos para adelantarse: un centro de Desiré Doué golpeó en el hombro de Ibrahim Mbaye y superó al portero Yvon Mvogo (1-0).

La ventaja duró poco: en el 12’, Pablo Pagis empató de volea tras un gran centro de Panos Katseris (1-1).

Barcola respondió con un disparo envenenado que se marchó medio metro desviado, y Doué, tras un gran regate, falló en el remate final.

La fortuna esquivó al PSG: un cabezazo de Lucas Hernández golpeó el travesaño. Mvogo completó su actuación con una gran estirada a disparo de Lee Kang-in.

El PSG dominó la segunda parte y se adelantó pasada la hora de juego. Warren Zaïre-Emery, que acababa de reemplazar a Fabián Ruiz, marcó tras un rebote en un defensa del Lorient: 2-1.

El 3-1 parecía cuestión de tiempo, así que Enrique debutó a Mounguengue a 15 minutos del final. Tres minutos después, el joven falló: su pase atrás lo interceptó Aiyegun Tosin, que batió a Donnarumma tras tocar el poste: 2-2.

En los minutos finales el PSG rozó el 3-2: Mounguengue disparó a Mvogo, Hernández cabeceó al poste y Senny Mayulu acertó el otro con un elegante tiro por encima del portero.



