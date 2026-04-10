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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un árbitro resuelve la polémica sobre si Mbappé tenía derecho a un penalti

Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
Primera División
España

¿Qué está pasando con el real?

En la jornada 31 de La Liga, el Real Madrid recibió al Girona en el Santiago Bernabéu. En los últimos minutos se generó polémica al no señalarse un posible penalti sobre Kylian Mbappé.

En el 87, Mbappé chocó con el defensa brasileño Vitor Reis y cayó al suelo.

El árbitro Alberola Rojas dejó seguir el juego sin pitar falta, y el VAR no intervino pese a las protestas del Real Madrid.

El exárbitro Iturralde González, experto de As, analizó la acción y afirmó: «Si el árbitro lo pita directamente, hay un choque claro, pero el VAR nunca interviene en este tipo de situaciones».

Y añadió: «Para mí, es penalti, pero las instrucciones que reciben los árbitros de vídeo son no intervenir en este tipo de jugadas polémicas».

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Tras la decisión arbitral, la afición respondió con cánticos acusando a la Federación Española de Fútbol de corrupción.

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