U. Española emplaza a la "U": "Que nos devuelvan a Aránguiz"

Desde el conjunto hispano se niegan a jugar la semifinal de Copa Chile, y mostraron ampliamente su molestia.

Este sábado 18 de enero a las 20:30 horas, en el Estadio La Portada de La Serena, Universidad de se enfrentará a por la semifinal de Copa Chile. Partido en que los hispanos se niegan a jugar, ya que alegan la finalización de todos los torneos según el último consejo de presidentes.

Por eso es que en conversación con La Tercera, el gerente general del cuado español, Luis Baquedano, indicó: “¿De qué partido de Copa Chile me habla? ¿Qué calendario apareció? Si mal no recuerdo, en uno de los últimos consejos de presidentes se acordó terminar todos los torneos. La Copa Chile ya se terminó. No hay nada que jugar".

Directivo de Plaza Chacabuco que además interpela a la "U", apostando a uno de sus refuerzos, ya que el plantel que enfrentará este cotejo será el nuevo que está conformando Azul Azul y la UE.



“No me interesa cuándo se juega. No jugaremos. Si quieren que juguemos entonces que nos devuelvan Pablo Aránguiz, y a otros jugadores que se fueron y disputaron el torneo con nosotros. Y ojalá que el señor Moreno deje de mandar recados por la prensa”, apuntó con molesta Baquedano.