Troglio no deja de soñar: "Quiero ganarlo todo"

Liga Nacional de Honduras: Olimpia está vivo en el Clausura y la Concachampions, pero el argentino pretende pelear ambas competencias hasta el final.

El presente de Olimpia es prometedor. El Albo comparte la punta de la tabla del Clausura en Honduras y en el plano internacional está en cuartos de final de la . Pedro Troglio, el capitán del barco, no quiere despertarse y sueña con quedarse con todos los títulos.

"Yo quiero ganar todo. Esto es como si me preguntaras si me gusta el dulce de leche o el chocolate; a mí me gustan los dos y si me los ponen en la mesa, me como los dos; uno sueña con seguir en el torneo internacional y salir campeón de vuelta, ahora si me garantizás que voy a salir campeón de Concacaf, lo dices que lo viste en el futuro… bueno y si en el semestre no salís campeón de algo, entonces sirve; pero no se puede la futurología, ojalá que ganemos los dos", dijo el argentino en la conferencia de prensa previa al choque con Vida del domingo.

"Partidos claves son todos, no es mañana nada más, clave es mañana, el que pasó también y dados los resultados que se dieron hubiéramos dado un paso importante y marcado una diferencia. Cuando termina cada fin de semana y vemos si sirvió o no; en la jornada pasada sacando a Real salimos beneficiados, pero son puntos que duelen, pero fue una cancha difícil para jugar contra un equipo que cambió su manera de jugar y que cambió todo", explicó.

Sobre si cuidará jugadores pensando en el partido del martes ante , por la ida de los cuartos de la Concachampions, comentó: "Vamos a jugar el domingo con algunos que van a jugar el martes y que estén bien. Lo único malo son los viajes; la vez pasada que veníamos de El Progreso vi a tres jugadores tirados en el piso del autobús, generalmente lo hacen en sus asientos, ellos se comienzan a cansar y hay que administrarlo bien. Arboleda y Paz tendrán que jugar mañana porque no viajan a Canadá.

Por otro lado, se refirió a la pelea por el primer lugar en el Clausura: "Sabíamos que iba a ser complicado, los mismos tres de siempre y Real España, es normal. Nosotros tuvimos la desgracia de no arrancar bien y las lesiones pero nos hemos acomodado y estamos en la pelea. Hace 15 días estábamos a cinco puntos y hoy punteros; pero será la pelea hasta el final. Nosotros somos los que estamos jugando cada tres días y los otros no, esperamos que esto no nos afecte. Nos vamos de viaje y volvemos hasta el viernes y los demás se quedan en casa; pero tenemos una ilusión de ir a algo tan lindo que para un jugador de fútbol y un técnico es lo mejor y esperamos hacerlo a favor nuestro".

Por último, destacó el nivel de Vida: "Es un rival durísimo que lo hemos enfrentado allá, juega muy bien, con jugadores rápidos y dificilísimos; pero si ganamos sería lo ideal para ir a Canadá felices, punteros en la tabla y si volvemos con un resultado positivo de Canadá… ojalá que sea la semana perfecta como lo fue la semana pasada y que se repita".