Troglio: "Cuando Olimpia tiene un traspié le dan a morir"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador argentino aseguró que a los Albos se los tratan de diferente manera que a lo resto de los equipos.

Olimpia perdió el último fin de semana el clásico ante Motagua y llovieron las críticas tanto para el equipo como para Pedro Troglio. Este viernes, antes de jugar nuevamente por los puntos ante , el técnico argentino salió a defenderse y se mostró firme con su postura.

“Veo que cuando Olimpia tiene un traspié le dan a morir, lo critican. Veo a otros equipos y el año pasado que íbamos primeros no había tanto castigo a los demás equipos. Ahora sí parece que Olimpia tiene un traspié les gusta darle; pero es normal porque es el mejor equipo del país”, indicó Troglio ante la prensa.

Y agregó: “Es normal que a Olimpia lo quieran bajar, todos los equipos grandes en todos los países pasan esto. Nosotros ahora miramos la tabla y estamos a tres puntos de la punta, ganamos dos, empatamos uno y perdimos dos y bum, que desastre… es un caos nacional. Ahora, en el campeonato pasado superamos a todos, le sacamos el torneo a todos y no veía en crisis a los demás equipos, es más, estaban bárbaros, los de crisis éramos nosotros"

"Ahora nosotros estamos como estaban los equipos el torneo pasado, lo que pasa que ustedes (periodistas) no decían nada. Esto hay que aguantarlo, estoy tranquilo porque nosotros estaremos peleando la final; puede ser que no ganemos las vueltas, pero iremos al pentagonal, no ganamos el pentagonal y diremos, en un año salimos campeones en uno y otro no; luego miraremos el torneo que viene”, agregó.

Por otro lado, Troglio analizó el encuentro del domingo en Tocoa: “Es una cancha difícil, a vos sí te esperan allí, a las 2.00 de la tarde, con 40 grados de calor. No es un partido de esos que dices, bueno… es una cancha complicada, partido difícil, pero bueno, yo estoy tranquilo, esto es jugar, no se termina el domingo. Si ganamos bárbaro, sino seguimos trabajando, esto es Olimpia”.

Por último, se mostró en desacuerdo con Diego Vázquez por el tema de los formatos de los torneos: “El formato está hecho para que salga campeón el que haga más puntos y gane las vueltas. Nosotros tuvimos la suerte que nos armaron el campeonato para nosotros y tuvimos una campaña récord de 44 puntos; se dio todo, ganamos las vueltas y el pentagonal. Los formatos no son para nadie; un equipo puede estar ocho finales sin ganar, nadie es eterno, nadie gana 100 finales seguidas. En el fútbol no todo mundo gana siempre”.