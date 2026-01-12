La tranquilidad de tres jugadores del Madrid terminó con la llegada de Xabi Alonso

Según informó The Athletic, Vinícius Júnior, Federico Valverde y Jude Bellingham tuvieron dificultades para adaptarse al enfoque táctico y al estilo de entrenamiento de Xabi Alonso, un factor que habría contribuido a la salida del español del Real Madrid.

El lunes, el club anunció que Xabi Alonso dejaba de desempeñar el cargo de entrenador en jefe, aunque los informes indican que la salida se produjo en términos amistosos.

Alonso comenzó con buen pie, logrando 17 victorias en sus primeros 20 partidos con Los Blancos, pero los resultados del equipo se han ido deteriorando recientemente.

The Athletic señala que los problemas comenzaron a evidenciarse en el partido de octubre de 2025 contra el FC Barcelona. A pesar de la victoria, Alonso tuvo un enfrentamiento con Vinícius tras sustituirlo; el brasileño no estuvo satisfecho con el cambio y decidió no estrechar la mano del técnico. El club no tomó medidas disciplinarias, lo que llevó a Alonso a sentir que había perdido autoridad y que su gestión estaba siendo socavada.

El informe también destaca que Valverde y Bellingham enfrentaron dificultades con las decisiones tácticas y el estilo de dirección de Alonso.

Bellingham, quien brilló en su primera temporada en Madrid (2023-24) y fue figura clave la temporada pasada, ha tenido problemas para recuperar su mejor nivel esta campaña, dejando de ser el titular indiscutible en el mediocampo que era bajo Carlo Ancelotti.

Por su parte, Valverde se vio desplazado en varias posiciones a lo largo de la temporada debido a su versatilidad, lo que le impidió consolidarse en su lugar preferido en el mediocampo.