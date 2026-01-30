Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoManchester City
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)

Tottenham vs. Manchester City, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Tottenham y Manchester City, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El Manchester City todavía está en la lucha por el título, pero necesitan tres puntos en un campo donde recientemente han tenido dificultades contra el Tottenham. 

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Tottenham vs Manchester City, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Tottenham vs Manchester City, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
MAXVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock y NBCSN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Elude las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Tottenham vs Manchester City

crest
Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

El partido se disputa este domingo 1 de febrero a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Hotspur.

  • México: 10:30 horas
  • Argentina: 13:30 horas
  • Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Ambos equipos acaban de clasificar automáticamente para los octavos de final de la Liga de Campeones y centran su atención nuevamente en la acción de la Premier League. 

Los Spurs no han ganado en cinco partidos de la EPL, empatando más recientemente 2-2 con Burnley. El City podría estar a siete puntos de distancia en la carrera por el título antes de este partido, si los líderes Arsenal logran tres puntos en Leeds el sábado.

FBL-EUR-C1-FRANKFURT-TOTTENHAMGetty Images

Noticias de lesiones, suspensiones, estadísticas clave

Los Spurs están plagados de lesiones. Hasta 14 jugadores podrían perderse este partido, incluidos Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, James Maddison, 

Ninguno de los últimos 36 enfrentamientos directos ha terminado sin goles.

Los Spurs han ganado cuatro de sus últimos seis partidos en casa contra el City en la EPL, incluyendo una secuencia de cuatro seguidos entre 2020 y 2023.

El creador de juego del City, Rayan Cherki, tiene 11 participaciones en goles de la Premier League desde diciembre, más que cualquier otro jugador.

Manchester City goal 2025-26 Erling Haaland Rayan Cherki Getty Images

Noticias del equipo y plantillas

Tottenham contra Manchester City alineaciones probables

TottenhamHome team crest

3-4-3

Formación

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
G. Vicario
17
C. Romero
4
K. Danso
3
R. Dragusin
8
Y. Bissouma
22
C. Gallagher
24
D. Spence
14
A. Gray
19
D. Solanke
7
X. Simons
28
W. Odobert
25
G. Donnarumma
27
M. Nunes
15
M. Guehi
45
A. Khusanov
33
N. O'Reilly
4
T. Reijnders
20
B. Silva
16
Rodri
10
R. Cherki
42
A. Semenyo
7
O. Marmoush

4-1-4-1

MCIAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • T. Frank

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

TOT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Récord de Enfrentamientos Directos

TOT

Últimos partidos

MCI

3

Victorias

0

Empates

2

Victorias

8

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificaciones

0