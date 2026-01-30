Tottenham vs. Manchester City, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Manchester City todavía está en la lucha por el título, pero necesitan tres puntos en un campo donde recientemente han tenido dificultades contra el Tottenham.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Tottenham vs Manchester City, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Tottenham vs Manchester City, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock y NBCSN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Tottenham vs Manchester City

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

El partido se disputa este domingo 1 de febrero a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Hotspur.

México: 10:30 horas

Argentina: 13:30 horas

Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Ambos equipos acaban de clasificar automáticamente para los octavos de final de la Liga de Campeones y centran su atención nuevamente en la acción de la Premier League.

Los Spurs no han ganado en cinco partidos de la EPL, empatando más recientemente 2-2 con Burnley. El City podría estar a siete puntos de distancia en la carrera por el título antes de este partido, si los líderes Arsenal logran tres puntos en Leeds el sábado.

Noticias de lesiones, suspensiones, estadísticas clave

Los Spurs están plagados de lesiones. Hasta 14 jugadores podrían perderse este partido.

Ninguno de los últimos 36 enfrentamientos directos ha terminado sin goles.

Los Spurs han ganado cuatro de sus últimos seis partidos en casa contra el City en la EPL, incluyendo una secuencia de cuatro seguidos entre 2020 y 2023.

El creador de juego del City, Rayan Cherki, tiene 11 participaciones en goles de la Premier League desde diciembre, más que cualquier otro jugador.

Noticias del equipo y plantillas

