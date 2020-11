El 22 de enero de 2018, Alexis Sánchez se transformó en nuevo jugador del . El atacante chileno arribó a los Diablos Rojos después de brillar en el , equipo con el que logró tres Community Shield y dos .

Desde lo simbólico, el formado en llegó como estrella pues le asignaron la mítica camiseta 7 que utilizaron George Best, David Beckham, Cristiano Ronaldo, entre otros que portaron esa emblemática casaquilla, y desde lo monetario se convirtió en el futbolista mejor pagado de la Premier League.

Sin embargo, su producción futbolística estuvo muy por debajo de las expectativas que tenián de él en Old Trafford. En la Liga inglesa, los hombres de Ole Gunnar Solskjaer se abrazaron apenas tres veces gracias al Niño Maravilla ( Town, y Newcastle). Mientras que por la FA Cup firmó dos conquistas -ante el y los Gunners-. Muy lejos de los números que dejó en los otros equipos que defendió desde su arribo al Viejo Continente.

