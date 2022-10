Un repaso por todos los modelos que ya fueron presentados y toda la información conocida sobre los uniformes que restan por conocerse.

La Copa del Mundo es el evento donde se forjan las grandes leyendas del fútbol. Pero también donde las marcas ven su momento de brillar. Con la llegada de Qatar 2022, las 32 selecciones participantes lucirán camisetas especialmente diseñadas para la ocasión, a la espera de que el 21 de diciembre puedan agregarle el parche dorado que identifica al campeón.

A continuación, GOAL repasa grupo por grupo y Selección por Selección, las 64 camisetas que verán acción durante la Copa del Mundo en Qatar.

GRUPO A

QATAR

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

De color granate como tradicionalmente, el nuevo uniforme del seleccionado que será local en la Copa del Mundo se caracteriza por la simpleza. Con el escudo y el logo de la marca ubicados en el centro del pecho, lo único que resalta es un gráfico en los puños de las mangas, inspirado en el diseño de la bandera nacional.

Camiseta alternativa

El segundo modelo del conjunto de Oriente Medio es blanco, como habitualmente, pero en esta ocasión destaca la presencia de manchas a lo largo de toda la prenda que se pintan de un tono perlado y dejan ver una serie de gráficos circulares que representan las costas del país.

PAÍSES BAJOS

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

Si bien respeta el tradicional color naranja, el nuevo modelo del conjunto europeo presenta un estilo simil batique con detalles más cercanos al amarillo/mostaza.

Camiseta alternativa

En los últimos años, el segundo uniforme de la Naranja Mecánica tuvo diferentes colores (blanco, negro y hasta celeste), pero para la Copa del Mundo volverá el tradicional azul con detalles en naranja, en un modelo bastante simple, que trae reminiscencias al utilizado en Francia 1998.

SENEGAL

Patrocinador: Puma

Camiseta titular

De color blanca como manda la tradición, el uniforme principal presenta un gráfico tipo chevrón en el pecho con los colores de la bandera, que también aparecen en el cuello y los puños de las mangas. El modelo es una reinterpretación en homenaje al que los Leones de la Teranga vistieron hace 20 años en su primer Mundial, Corea-Japón 2002.

Camiseta alternativa

Con su color verde tradicional, el uniforme tendrá un gráfico en rojo y amarillo en la parte central del pecho (en concordancia con el estilo que definió la marca alemana para los uniformes alternativos de todas las selecciones que vestirá en el Mundial) que representa de manera abstracta la boca de un león rugiendo. Además del escudo de la federación, en el frente aparece la bandera nacional y el apodo del seleccionado.

ECUADOR

Patrocinador: Marathon

Camiseta titular

Tras haber utilizado un uniforme a bastones horizontales azules y amarillos en los últimos años, en la Copa del Mundo el Tri volverá a su tradicional modelo amarillo (que aparece en dos tonos en la parte frontal, siguiendo un gráfico con líneas diagonales), con detalles en azul y rojo en los puños y los laterales.

Marathon

Camiseta alternativa

La segunda camiseta del Tri mantiene el tradicional color azul, que esta vez toma un tono marino. En todo el frente aparece un gráfico a contratonos celestes inspirado en el arte tradicional ecuatoriano. Los puños tienen detalles en blanco y el escudo aparece en modo monocromático, en tonos plateados.

Marathon

Tercera camiseta

El Tri será uno de los tres seleccionados -junto a Dinamarca y Túnez- que irá a Qatar con un segundo modelo alternativo, que en este caso adopta el color blanco como base, con detalles en azul marino y rojo en el cuello, los puños y los laterales.

Marathon

GRUPO B

INGLATERRA

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

El nuevo modelo de los Tres Leones es de color blanco, como tradicionalmente, pero en esta ocasión agrega un degradé de azul a celeste en la zona de las mangas, en una combinación de colores que no se veía en el uniforme principal desde la Euro 1996.

Nike

Camiseta alternativa

Tras haber elegido el azul como color del uniforme suplente en la última Euro, en Qatar volverá al rojo. Con un cuello tipo polo en azul marino con detalles en celeste, el modelo es similar al que vistió en el Mundial de Francia 1998.

Nike

ESTADOS UNIDOS

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

El nuevo modelo del USMNT de color blanco, como es habitual, con detalles en azul y rojo en las mangas. La particularidad del uniforme es que el escudo aparece centrado y logo de la marca se posa sobre las mangas de manera espejada, en un guiño a los uniformes de fútbol americano.

Camiseta alternativa

Sin un color tradicional para su segundo uniforme, el combinado norteamericano suele alternar entre el rojo y el azul, que será el elegido para Qatar 2022 en un modelo que cuenta con manchas en un tono más oscuro, un pequeño detalle en rojo en la parte baja de los laterales y, nuevamente, el escudo centrado y el logo de la marca en las mangas.

IRÁN

Patrocinador: Majid. Si bien aún no hubo anuncios oficiales, a través de una filtración quedó confirmado que el seleccionado asiático seguirá vistiendo la marca que utilizó en las últimas fechas de las Eliminatorias luego del final de su contrato con Uhlsport.

Camiseta titular

Aún no fue presentada. Según filtraciones provenientes de la expansión del FIFA 23 del Mundial, el modelo será blanco, como es habitual, con un estampado tipo animal print que representa al guepardo asiático, un animal en peligro de extinción cuyos últimos ejemplares habitan únicamente en Irán.

Camiseta alternativa

Aún no fue presentada. Será roja, como marca la costumbre.

GALES

Patrocinador: adidas

Camiseta titular

El seleccionado británico vuelve a un Mundial tras 64 años vestido con su tradicional uniforme rojo, que esta vez presenta un gráfico tonal que representa la piel del dragón, el animal que figura en la bandera nacional y que da su apodo al equipo. Los colores de la bandera nacional, verde y blanco, aparecen en el cuello.

adidas

Camiseta alternativa

Sin un color tradicional, a lo largo de la historia tuvo modelos amarillos, verdes y hasta negros, pero en Qatar vestirá de blanco como alternativa al primer uniforme. El principal detalle del modelo está en el cuello y los laterales, donde presenta un gráfico diagonal con los tres colores de la bandera nacional.

adidas

GRUPO C

ARGENTINA

Patrocinador: adidas

Camiseta titular

El tradicional diseño de bastones celestes y blancos en esta oportunidad suma detalles negros en el cuello y los puños, que recuerdan al modelo utilizado en Brasil 2014. La principal novedad está en la franja central de la espalda, que forma la bandera nacional.

adidas

Camiseta alternativa

Lejos del tradicional azul y del negro que usó en Rusia 2018, la segunda camiseta de la Albiceleste en Qatar adopta por primera vez en su historia el color violeta, en homenaje a la lucha por la igualdad de género. En el frente, el modelo presenta un gráfico a contratono lila que representa el Sol de Mayo que aparece en la bandera nacional. El escudo de la AFA aparece en versión monocromática en plateado.

Compra la equipación visitante de la Argentina en el Mundial

adidas

MÉXICO

Patrocinador: adidas

Camiseta titular

Después de haber utilizado durante los últimos cuatro años uniformes negros, para alegría de los fanáticos en Qatar el Tri volverá a vestir de verde, como marca su historia. El nuevo modelo destaca por la presencia de un gráfico a contratono en el pecho que representa el plumaje de la serpiente emplumada Quetzalcoátl y por contar por primera vez con el nuevo escudo de la FMF.

Camiseta alternativa

De base blanca, en todo el frente y las mangas el modelo presenta gráficos inspirados en los códices aztecas en tonos bordó.

POLONIA

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

De base blanca, como marca la tradición, el nuevo modelo polaco presenta un gráfico en tonos grises en las mangas que busca representar el plumaje de las alas del águila blanca, el animal presente en el escudo de armas nacional, que aparece en el pecho en lugar del logo de la PZPN.

Camiseta alternativa

Como siempre, el uniforme alternativo polaco es de color rojo. Esta vez, el blanco aparece en el cuello y los puños en un diseño que, por su simpleza, tiene un fuerte aire retro.

ARABIA SAUDITA

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

Como es habitual, el primer uniforme de los Halcones es de color blanco. El nuevo modelo repite el mismo gráfico a contratono de plumas de halcón y hojas de palmera que tenía el diseño utilizado durante las Eliminatorias.

Camiseta alternativa

El verde que tradicionalmente utiliza el seleccionado saudí en su segundo uniforme esta vez aparece en dos tonos que se superponen a lo largo de toda la prenda y forman un gráfico que, según la marca fabricante, busca evocar "velocidad y valentía". El dibujo desaparece en la parte central de la espalda, para permitir la visibilidad de los dorsales.

GRUPO D

FRANCIA

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

El campeón del mundo vestirá de azul, como marca la historia, en un modelo que adopta un tono oscuro, como es habitual desde que pasó a ser vestida por la marca estadounidense. El nuevo diseño destaca por su simpleza y el cuello tipo mao abotonado. Al parche de campeón del mundo le suma el logo del patrocinador y de la FFF en tonos dorados.

Camiseta alternativa

De base blanca como es habitual, el segundo uniforme de Les Bleus presenta un gráfico a contratono con imágenes características de la historia, la cultura y la arquitectura francesas. Además, destaca el logo de la FFF en diferentes tonos de azul y la presencia de la bandera nacional en la parte baja de los laterales.

DINAMARCA

Patrocinador: Hummel

Camiseta titular

El seleccionado escandinavo se presentará en Qatar con su tradicional uniforme rojo, que en esta ocasión se presenta en modo 100% monocromático: el escudo de la Federación y el logo de la marca también van en rojo y no hay ningún detalle blanco. En un tono levemente más oscuro, la camiseta presenta un dibujo que evoca al modelo que utilizó cuando se consagró en la Euro 1992, título del que se cumplen 30 años.

Hummel

Camiseta alternativa

Así como el modelo titular es íntegramente rojo, el segundo se pinta completamente de blanco, logos y escudo incluidos. También cuenta con el dibujo a contratono del modelo de 1992.

Hummel

Tercera camiseta

Los daneses serán uno de los tres equipos -junto a Ecuador y Túnez- que irán a Qatar con un segundo modelo alternativo. El modelo repite el estilo de las otras dos camisetas, en este caso pintado íntegramente de negro.

Hummel

TÚNEZ

Patrocinador: Kappa

Camiseta titular

De base roja como es habitual, lo que destaca en el nuevo uniforme de las Águilas de Cartago es un gráfico a contratono inspirado en una armadura perteneciente al general cartaginés Aníbal que fue hallada en territorio tunecino en 1909.

Kappa

Camiseta alternativa

El modelo de visita es blanco, como siempre, y presenta el mismo gráfico que tiene el uniforme titular.

Kappa

Tercera camiseta

Túnez será uno de los únicos tres equipos (junto a Ecuador y Dinamarca) que llevará a Qatar un segundo modelo alternativo. En este caso, el diseño es el mismo que en las camisetas titular y alternativa, pero en un tono verde oscuro, que alude al aceite de oliva, producto tradicional del país.

Kappa

AUSTRALIA

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

Amarilla como tradicionalmente, el primer uniforme de los Socceroos presenta un gráfico a contratono que busca representar la arena y los paisajes del interior del país. Como siempre, en lugar del logo de la Federación, la camiseta lleva el escudo de armas nacional.

Camiseta alternativa

Si el modelo principal homenajea al interior del país, el segundo queda para las costas y los mares de la isla. Por eso, abandona el tradicional verde y adopta un color azul marino, con vivos en verde agua, en un modelo de mucha simpleza.

GRUPO E

ESPAÑA

Patrocinador: adidas

Camiseta titular

Como marca la tradición, es roja y en esta ocasión presenta los colores de la bandera nacional en el cuello, que se pinta de azul marino y hace recordar al modelo utilizado en Francia 1998. Como es habitual, la camiseta cuenta con el escudo de armas del rey, mientras que el logo de la RFEF aparece por debajo, más pequeño.

Camiseta alternativa

De base celeste, presenta un gráfico de semicírculos en tono más oscuro por todo el frente y en los hombros tiene las tiras de la marca alemana con los colores de la bandera nacional. A diferencia del uniforme titular, el logo de la marca y el escudo de armas del rey aparecen centrados.

ALEMANIA

Patrocinador: adidas

Camiseta titular

Es de color blanco, como es habitual pero en esta ocasión una línea negra vertical atraviesa el uniforme por el centro del pecho, donde se ubican el logo del patrocinador y el escudo de la Selección (distinto al logo de la DFB), ambos en color cobrizo. Los colores de la bandera nacional aparecen en el cuello, los laterales y la parte baja de la espalda.

Camiseta alternativa

La Mannschaft es un seleccionado que suele alternar el color de su uniforme de visita y, tras haber vestido de verde en Rusia 2018, ahora el modelo será negro con un patrón gráfico -inspirado en el logo de la DFB- en tonos granates, la misma combinación de colores que utilizó en su última consagración, en Brasil 2014.

JAPÓN

Patrocinador: adidas

Camiseta titular

Será azul, como marca la tradición de los Blue Samurai, pero la gran novedad será el gráfico formado por detalles blancos y un celeste que representa el tradicional arte japonés del origami. El uniforme tiene detalles en rojo y blanco y contará con los números en amarillo.

Camiseta alternativa

Como marca su historia, la alternativa es blanca, pero agrega en las mangas el mismo gráfico inspirado en el origami que tiene el uniforme titular, en esta caso realizado con finas líneas azules y rojas, que generan un efecto 3D. El cuello y los puños se pintan de un tono azul muy oscuro.

COSTA RICA

Patrocinador: New Balance

Camiseta titular

Los Ticos se presentarán en Qatar con una camiseta titular roja, como marca la tradición. El modelo, extremadamente simple, presenta detalles en blanco en el cuello y en azul en los puños y cuenta con el nuevo escudo de la FCRF.

New Balance

Camiseta alternativa

Después de haber utilizado durante los últimos dos años un modelo negro y blanco a bastones que homenajeaba al utilizado en Italia 1990, para el Mundial vuelve el tradicional blanco. El diseño es el mismo que el de la camiseta titular, con detalles azules en los puños y el cuello.

New Balance

GRUPO F

BÉLGICA

Patrocinador: adidas

Camiseta titular

Como marca la historia, los Red Devils vestirán de rojo en Qatar. Esta vez, el modelo presenta mangas negras con un gráfico que simula llamaradas de fuego y que también está presente en las medias del uniforme.

adidas

Camiseta alternativa

Si bien durante muchos años Bélgica vistió de negro en su segundo uniforme, en los últimos años utilizó el amarillo y el celeste, pero en Qatar utilizará el blanco que históricamente fue su color alternativo. El modelo para el Mundial fue diseñado en conjunto con el festival de música electrónica Tomorrowland y presenta detalles multicolores en el cuello, los puños, los laterales y hasta en el escudo de la RBFA y el logo de la marca y la palabra "LOVE" (amor) en la parte alta de la espalda.

adidas

CROACIA

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

Los balcánicos tienen uno de los diseños más particulares e inamovibles de la escena internacional. Sin embargo, esta vez el clásico cuadriculado rojo y blanco aparece de manera irregular en el frente, con una amplia predominancia del blanco en la prenda, y sólo se muestra completo en las mangas.

Camiseta alternativa

Después de haber utilizado un uniforme de visita negro en la última Eurocopa, para el Mundial vuelve el tradicional azul, aunque esta vez en un tono marino. El tradicional cuadriculado aparece sólo en el costado superior izquierdo en un tono turquesa y se difumina de las mangas hacia el escudo, en un efecto que busca representar el movimiento de la marea en el Mar Adriático.

MARRUECOS

Patrocinador: Puma

Camiseta titular

Los Leones del Atlas irán a Qatar con el mismo patrocinador que tenían cuando disputaron el Mundial de 1998. Y la marca alemana decidió homenajear aquella participación con una recreación casi literal del uniforme que vistieron Mustapha Hadji y compañía en Francia: de base roja, el modelo tiene una franja verde a la altura del pecho que se interrumpe en el medio para dar lugar al logo del sponsor.

Camiseta alternativa

El modelo suplente es blanco, como tradicionalmente. Los colores de la bandera nacional aparecen en el cuello y los puños, mientras que el gráfico central que rodea los números del pecho es gris, tiene forma de corona y se inspira en los mosaicos marroquíes.

Puma

CANADÁ

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

Por increíble que parezca, el seleccionado norteamericano volverá a un Mundial tras 36 años y no tendrá nuevo uniforme para estrenar porque los directivos de la federación no creían que fueran a clasificarse a Qatar y no iniciaron el proceso de renovación a tiempo. Así, Canadá utilizará la misma camiseta roja que estrenó en 2021 y vistió durante el último tramo de las Eliminatorias de CONCACAF.

Nike

Camiseta alternativa

Sin uniforme nuevo que presentar, seguirá con la blanca que venía utilizando, que no es más que una camiseta genérica con el logo de la Federación en el costado izquierdo del pecho.

Nike

GRUPO G

BRASIL

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

Por estatuto de la CBF, los uniformes del seleccionado sólo pueden contener los colores de la bandera nacional. Pero esta vez, tras décadas de utilizar modelos que sólo cambiaban detalles respecto a su antecesora, la nueva Verdeamarela trae muchas novedades: si bien se sostiene la base amarilla (en esta ocasión en un tono similar al que tuvo cuando se consagró en Corea-Japón 2002, título del que se cumplen 20 años) con cuello y puños en verde, se destaca el regreso del azul al uniforme titular en el cuello y los puños. Además, la camiseta presenta un patrón tipo animal print de jaguar en contratonos de amarillo en todo el frente y la espalda: la referencia se completa con el lema "Garra Brasileira" que aparece en la parte interna de la espalda.

Camiseta alternativa

Como siempre el modelo alternativo brasileño será predominantemente azul, pero esta vez la gran novedad estará en las mangas, donde aparece un degradé hacia el verde que cuenta con el mismo animal print que tiene la camiseta titular. Además, en la parte alta de la espalda aparece una imagen minimalista de la bandera nacional.

SUIZA

Patrocinador: Puma

Camiseta titular

El uniforme principal del seleccionado europeo será rojo, como marca la historia. Inspirado en el modelo utilizado en la Eurocopa de 1996, cuenta con un patrón de líneas blancas que bajan desde los hombros y se interrumpen a la altura del pecho. Como siempre, en el costado izquierdo del pecho está la bandera nacional, mientras que el escudo de la Federación aparece sobre la derecha.

Camiseta alternativa

De base blanca como es tradicional, en el frente presenta un degradé hacia el gris claro a través de finas líneas que van ganando en grosor. El gráfico central que carateriza a los nuevos modelos alternativos de la marca alemana se pinta de rojo, contiene el escudo de la Federación y la bandera nacional y generó todo tipo de memes por su similaridad con el emoji del calendario.

Puma

SERBIA

Patrocinador: Puma

Camiseta titular

De base roja, como es habitual, el nuevo modelo generó mucha controversia por la utilización del dorado para los puños y demás detalles: la combinación de colores es la misma que la de la bandera de Montenegro. El modelo presenta un patrón de cruces en marca de agua en todo el frente y cuenta con el nuevo logo del águila bicéfala que identificará a los seleccionados nacionales y diferente al escudo de la Federación.

Camiseta alternativa

Como marca la tradición, es blanca. Esta vez, el color secundario es el dorado, que aparece en el cuello y en el gran gráfico central que aloja el nuevo logo en el centro del pecho y rodea los números.

CAMERÚN

Patrocinador: One All Sports

Camiseta titular

Aún no fue presentada. Después de 20 años de ser uno de los equipos emblema de Puma, en 2019 los Leones Indomables cambiaron por Le Coq Sportif. Pero a mediados de agosto, a menos de cuatro meses del Mundial, la Federación decidió romper el contrato de manera unilateral y anunció a la desconocida One All Sports como nueva patrocinadora. Sin certezas sobre cuándo será presentada la nueva camiseta, lo único que se sabe es que será verde, como marca la historia.

Camiseta alternativa

Aún no fue presentada. La marca patrocinadora adelantó que dejará de lado el tradicional color amarillo porque los fanáticos consideran que es portador de mala fortuna. Así, todo apunta a que el segundo uniforme será blanco.

GRUPO H

PORTUGAL

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

Históricamente de color bordó, esta vez el uniforme del combinado luso otorga mucha importancia al otro color de la bandera nacional, el verde, en un diseño que se divide con una línea diagonal que cruza toda la camiseta a la altura del ombligo.

Camiseta alternativa

Aunque en los últimos años ha experimentado con negro, azul y en la última Euro hasta utilizó un uniforme alternativo celeste, en Qatar vuelve el tradicional blanco como color base. Esta vez, el diseño presenta una franja central en bordó y verde, en una proporción similar a la que aparecen en la bandera nacional.

URUGUAY

Patrocinador: Puma

Camiseta titular

La Celeste se presentará en Qatar con una camiseta con mucho aire retro, que busca homenajear a los primeros grandes logros conseguidos por el seleccionado sudamericano en la década de 1920. Más allá de los puños gruesos en blanco y el cuello abotonado en el mismo color, destaca la presencia de las cuatro estrellas sobre el escudo de la AUF: después de haberle pedido que retirase las dos insignias que conmemoran los títulos olímpicos de 1924 y 1928, la FIFA finalmente le permitió mantenerlas hasta tanto tome una determinación final sobre el asunto.

Camiseta alternativa

Pese a que durante muchos años la Celeste utilizó el rojo como color alternativo, antes del Mundial 2010 los jugadores pidieron volver al blanco y, desde entonces, se mantuvo la tradición, que seguirá en Qatar. El gráfico frontal que caracteriza a los modelos alternativos de la marca se pinta de celeste y envuelve el escudo, la bandera y el nombre del país sobre un fondo celeste. Además, un gráfico de líneas verticales en un celeste muy claro recorre la camiseta de arriba abajo en la parte central.

Puma

COREA DEL SUR

Patrocinador: Nike

Camiseta titular

Como es habitual, será roja y en esta ocasión suma el negro en un cuello de tipo solapa. Además, en las mangas aparece un gráfico en contratono con dibujos animal print de tigre, el felino que aparece en el escudo de la Federación y da el apodo al seleccionado.

Nike

Camiseta alternativa

Después de haber utilizado un uniforme con un patrón de rayas de tigre blanco y negro durante los últimos dos años, la segunda camiseta del combinado asiático vuelve a sorprender con una base negra, adornada por brochazos en rojo, azul y amarillo, que está inspirado en el símbolo Taegeuk de la bandera nacional.

Nike

GHANA

Patrocinador: Puma

Camiseta titular

Después de haber utilizado distintas combinaciones de colores para su uniforme principal, desde la llegada de la marca alemana en 2006 el seleccionado africano viste de blanco, con la tradicional estrella negra que da el sobrenombre al equipo en el centro del pecho. Qatar no será la excepción, con un modelo que se adorna con los colores de la bandera nacional en los puños de las mangas.

Camiseta alternativa

Como era de esperar, el color pleno es el rojo de una de las franjas de su bandera nacional. El gráfico frontal que tienen todos los modelos alternativos de la marca aparece en forma de cuadrado, con una reinterpretación de la bandera nacional y la tradicional estrella negra en el centro, junto al nombre del país y el escudo de la Federación.

