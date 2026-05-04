«Tijjani Reijnders, a punto de abandonar el Manchester City»

Según La Gazzetta dello Sport, la Juventus sigue de cerca a Tijjani Reijnders. El centrocampista de 27 años del Manchester City ha perdido protagonismo, lo que podría facilitar su traspaso.

Reijnders tuvo un buen inicio en Inglaterra, pero desde febrero su situación cambió: se quedó en el banquillo en seis de los últimos nueve partidos y no juega en la Premier League desde el 14 de marzo. Sin embargo, el sábado disputó 85 minutos en la victoria de la FA Cup contra el Southampton (2-1).

Su pasado en el AC Milan lo convierte en un fichaje atractivo para la Serie A.

No obstante, el fichaje no es sencillo: se rumorea que el City pagó unos 70 millones de euros (bonificaciones incluidas), cifra a la que la Juventus no puede llegar.

Por eso se exploran fórmulas creativas: una cesión, un intercambio o cualquier otra opción financieramente ventajosa. De momento solo hay contactos exploratorios a través de intermediarios, según La Gazzetta.