Tigres vs Pumas, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tigres recibe a Pumas este miércoles 14 de enero a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario, como parte de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Tigres vs Pumas del torneo Clausura 2026

Pese a que presentaron varias ausencias, los de la UANL tuvieron una convincente presentación en la campaña al derrotar al Atlético San Luis como visitante en la primera fecha y ahora, hacen su debut en casa donde van por otra victoria en un semestre donde tienen como principal objetivo lograr el título que se les negó el mes pasado.

Los de la UNAM una vez más, han dejado dudas tras un gris empate con Querétaro en Ciudad Universitaria que les dejó un sabor a derrota y en esta oportunidad, se meten al 'Volcán', una cancha que históricamente se les ha complicado.

Cómo ver Tigres vs Pumas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos Fox Deportes, Universo, Estrella TV, Peacock, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

Aquí en GOAL te presentamos toda la información sobre cómo ver este partido del torno Clausura 2026:

El partido será transmitido en México por Azteca 7, Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Fox Deportes, Universo, Estrella TV, Peacock, Fubo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Tigres vs Pumas

Liga MX - Clausura Estadio Universitario/El Volcan

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Universitario.

México: 21:06 horas

Estados Unidos:22:06 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:06 horas

00:06 horas España:04:06 horas (jueves 15)

Noticias del equipo y escuadras

Tigres contra Club Universidad Nacional alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro Alineación probable Suplentes Manager E. Juarez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Tigres

Una de las mayores fortalezas de Tigres el semestre pasado fue su localía, ya que solamente perdieron un partido en el Universitario y esperan que en el Clausura 2026, el 'Volcán' vuelva a ser una cancha que le pese a los visitantes y de esta manera, nuevamente ser un serio contendiente al título del futbol mexicano.

Se espera que Ángel Correa, quien fue una de las piezas claves de la UANL en el Apertura 2025, ya pueda ver minutos en este compromiso, toda vez que ya reportó con el equipo y se puso a las órdenes de Guido Pizarro para encarar este nuevo certamen de la Liga MX.

Noticias de Pumas

El Clausura 2026 no inició de la mejor manera para Pumas, en un torneo donde Efraín Juárez tendrá la presión al máximo, pues al ser su tercer semestre en la dirección técnica del club, la afición y la directiva esperan que lleguen mejores resultados y el primer paso será clasificarse a la Liguilla.

Guillermo Martínez ya podrá ser parte de la convocatoria del conjunto del Pedregal tras perderse una gran parte del Apertura 2025 y será importante que los Auriazules recuperen a uno de sus hombres gol, que ahora competirá con Juninho Vieira y Robert Morales por un lugar en el once titular.

Pumas no ha vencido a Tigres en el Estadio Universitario desde el Clausura 2014 y tratarán de dar la campanada y salir de San Nicolás de los Garza con los tres puntos por primera vez en doce años.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles