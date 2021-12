Tigres confirma interés por fichaje de Sebastián Córdova

Pese a que el futuro de Sebastián Córdova apuntaba a Chivas, las negociaciones se han enfriado por las exigencias de Uriel Antuna con la directiva del América y Sebastián Córdova podría parar en la Sultana del Norte.

Y es que los Tigres de la UANL son uno de los principales interesados en fichar al ‘10’ del América, quienes incluso han confirmado el interés pues es del gusto de Miguel Herrera y no entra en planes de Santiago Solari.

“Ese tipo de jugadores siempre serán de interés, no solo Tigres, de varios equipos porque es un jugador de selección nacional, además Miguel Herrera lo tuvo, lo dirigió por mucho tiempo”, dijo el presidente Mauricio Culebro.

“Por supuesto, tanto él como muchos otros siempre estarán en el radar no solo de Tigres porque es un jugador muy interesante y hasta ahorita es eso, no tenemos casos particulares, puntuales, en el momento que existan se los haremos saber”, agregó.

Aunque Córdova no había cerrado la puerta a cambiar Coapa por Verde Valle, Uriel Antuna que iba a entrar en el ‘trueque’ no ha aceptado una reducción en su sueldo además de que su familia no ha estado de acuerdo con la idea de mudarse de Guadalajara a la Ciudad de México.

Las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro de Córdova donde Chivas aún no baja los brazos para cumplir con la petición del director técnico Marcelo Michel Leaño, pero Tigres ahora se ha apuntado por su fichaje.