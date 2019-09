The Best: cómo funciona, quién lo entrega y quiénes votan

En este artículo detallamos cuál es el funcionamiento de los premios 'The Best'

Los premios The Best de la FIFA son, a pesar de tener solo tres años de antigüedad, una de las citas más esperadas del año futbolístico. Luka Modric es el vigente ganador del The Best, sucediendo a Cristiano Ronaldo, vencedor en las primeras dos ediciones. ¿Qué pasará en este año 2019?



¿CUÁNDO SE ENTREGA?





La gala final tendrá lugar el próximo lunes 23 de septiembre en la Scala de Milan, que sucede a Londres como sede de los premios. Mira los horarios según la ciudad en la que estés.



SISTEMA DE VOTACIÓN

El sistema de votación será el siguiente:

-El voto de los capitanes de las selecciones representará el 25 % del total.

-El voto de los seleccionadores nacionales representará otro 25 %.

-El voto de la afición representará otro 25 %. Se puede votar aquí

-El restante 25 % del total procederá de los votos de un grupo de unos 200 periodistas deportivos de todo el mundo.

CANDIDATOS AL MEJOR JUGADOR

Los tres nominados:

- Lionel Messi: El actual ganador de la Bota de Oro peleará, como siempre cuando se habla de premios individuales, por conquistar su primer The Best, uno de los pocos galardones que todavía no está en su poder pero no es favorito tras ganar sólo con el y quedarse en semifinales de la Champions y la .

- Virgil van Dijk: Se consagró como el mejor defensa del mundo la temporada pasada y los millones que pagó el por él parecen pocos tras ganar la Champions y ver su rendimiento. Jugó la final de la con .

- Cristiano Ronaldo: El delantero de la no ha sufrido en su cambio de aires tras dejar el y sigue marcando goles y más goles. El portugués tiene en sus vitrinas dos de los tres The Best entregados hasta la fecha. Sin duda, uno de los candidatos fijos. En su primer año en se le resistió la Champions y la Coppa pero sí ganó la .

El resto de finalistas:

- Kylian Mbappé: Desde que asomara la cabeza en Europa con sus actuaciones en el Mónaco, el delantero no ha dejado de crecer y crecer. Está llamado a ser uno de los grandes en los próximos años y por qué no, también alzar un premio como el The Best. ugó la final de la UEFA Nations League con Holanda.

- Frenkie de Jong: Su gran rendimiento en el lo ha llevado al Camp Nou tras ser uno de los mejores jugadores de la pasada edición de la Champions. Jugó la final de la UEFA Nations League con Holanda.

- Matthijs de Ligt: Su gran rendimiento en el Ajax lo ha llevado a la Juventus tras ser uno de los mejores jugadores de la pasada edición de la Champions y algunos de los mejores clubes de Europa pelearon por su fichaje.

- Eden Hazard: El belga ganó la UEFA Europ League con el antes de marcharse al Real Madrid y acabó siendo el MVP de la final ante el con dos goles.

- Harry Kane: El delantero inglés repite nominación tras brillar con el en la Premier League y la .

- Sadio Mane: El sengalés fue clave en el Liverpool que se proclamó campeón de la Champions League en Madrid y acabó como subcampeón de la Premier

- Mohamed Salah: El egipcio fue la gran estrella del Liverpool. Marcó en la final de la Champions y se sacó la espina tras la que perdió en 2018.



No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

CANDIDATOS A MEJOR ENTRENADOR

Los tres nominados son:

Pep Guardiola, campeón de la Premier League con el , Jurgen Klopp, campeón de la Champions League con el Liverpool y Mauricio Pochettino, subcampeón de la Champions League con el Tottenham, lo que confirma el dominio este año del fútbol inglés.

El resto de finalistas son Djamel Belmadi, que ganó con la Copa de África, Didier Deschamps ( ) Marcelo Gallardo, que ganó la con , Ricardo Gareca, subcampeón de la Copa América con Peru, Fernando Santos, campeón de la UEFA Nations League con , Erik ten Hag, campeón del doblete de Holanda con el Ajax y gran revelación de la Champions y Tite, campeón de la Copa América con .

🚨 #TheBest Men’s Coach Finalists 🚨



🇪🇸 Pep Guardiola

🇩🇪 Jurgen Klopp

🇦🇷 Mauricio Pochettino pic.twitter.com/KJ6N3iQb2q — #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 2, 2019

LOS GANADORES DEL THE BEST AL MEJOR JUGADOR

NOMBRE AÑO Luka Modric 2018 Cristiano Ronaldo 2017 Cristiano Ronaldo 2016

LOS GANADORES DEL THE BEST A MEJOR ENTRENADOR

NOMBRE AÑO Didier Deschamps 2018 Zinedine Zidane 2017 Claudio Ranieri 2016

NOMINADAS A MEJOR JUGADORA Y ENTRENADORA

En la categoría femenina también se han hecho público los aspirantes a mejor entrenador o entrenadora:

Y las aspirantes a mejor jugadora:

El artículo sigue a continuación

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!