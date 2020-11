¿Se terminó el debate? Wanchope Ábila jugó para recuperar la '9' de Boca

El delantero tuvo su primer partido como titular y coronó una actuación completa con un gol. ¿Qué más tiene que hacer para ganarse el puesto?

Hace tiempo que en Boca se normaliza una situación poco habitual: que su centrodelantero tenga más sacrificio que gol. Si Franco Soldano fue el titular antes y después de la pandemia, fue por una cuestión de funcionalidad. El ex-Unión es el facilitador para que Carlos Tevez y Eduardo Salvio -y, antes, Sebastián Villa- tengan espacios y se luzcan a fuerza de calidad individual. Pero su déficit goleador lo dejó en evidencia y Ramón Ábila hizo la tarea como para volver a ganarse el puesto.

Desde que Miguel Ángel Russo es el entrenador, Wanchope solo había jugado dos partidos como titular: ante Caracas en y ante , por la suspendida Copa de la Superliga. Ante , tuvo su segundo encuentro tras el parate y sus primeros minutos importantes. Y había olor a sangre. Sabía que era una oportunidad que no podía desperdiciar si quería volver a meterse en la consideración seria del cuerpo técnico.

Ábila sabía que no le alcanzaba con lo que estaba aportando. No podía ser un '9' estático, que espera que le llegue la pelota adentro del área. No. Para jugar en este equipo, hay que ser parte del engranaje colectivo. Lo entendió y lo cumplió. Además del gol, hizo aportes interesantes en defensa (disputó once veces la pelota y tuvo cuatro recuperaciones), pero, por sobre todo, demostró que, si está bien físicamente, puede formar sociedades interesantes con Tevez -a quien le generó una situación inmejorable- y con Cardona, especialmente cuando jugó de espaldas al arco.

El diferencial, por supuesto, es haber convertido. Es la carta que puede poner sobre la mesa y que Soldano, por ahora, no tiene. Ahora, quien deberá evaluar qué le puede hacer mejor al equipo es Russo. Pero Wanchope jugó como para recuperar el puesto que lleva como dorsal en la camiseta.