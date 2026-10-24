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Nueva York Red Bulls vs Inter Miami CF: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Nueva York Red Bulls vs Inter Miami CF
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Cómo ver el partido de Major League Soccer entre Nueva York Red Bulls y Inter Miami CF, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Major League Soccer - Jornada 31
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Cómo ver Nueva York Red Bulls vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nueva York Red Bulls e Inter Miami CF se puede ver en directo a través de Apple TV, que es el hogar exclusivo de todos los partidos de la MLS esta temporada. A partir de la temporada 2026, la liga integró todo su contenido directamente en la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de adquirir un pase adicional. El precio es de 12,99 dólares al mes o 99,99 dólares al año.

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El Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey recibe este fin de semana un duelo de la Major League Soccer entre los Nueva York Red Bulls y el Inter Miami CF, dos equipos que llegan en momentos muy distintos de forma.

Los Red Bulls atraviesan un período complicado. Michael Bradley no ha podido estabilizar al equipo, que acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos y ha concedido goles con demasiada facilidad. La derrota más reciente, un 0-2 ante el Toronto FC, dejó al equipo sin argumentos ofensivos.

El Inter Miami, en cambio, llega con la confianza intacta. El conjunto dirigido por Kily González ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros y viene de golear 3-1 al Atlanta United, una actuación que volvió a poner a Lionel Messi en el centro de todas las miradas.

Messi, a sus 39 años, sigue siendo el factor diferencial del equipo de Florida. Su nivel en las últimas semanas ha sido extraordinario, y el argentino llega a este partido con un protagonismo que va mucho más allá del césped: esta semana recibió el Premio Princesa de Asturias del Deporte en Oviedo, un reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su labor humanitaria.

En la tabla de la conferencia oriental, el Inter Miami ocupa la segunda posición, lo que convierte este desplazamiento a Nueva Jersey en un partido con implicaciones directas en la clasificación. Los Red Bulls, novenos, necesitan sumar para no perder más terreno.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Nueva York Red Bulls contra Inter Miami CF alineaciones probables

Manager

  • M. Bradley

En el apartado de bajas, el cuerpo técnico del Nueva York Red Bulls, dirigido por Michael Bradley, no ha facilitado alineación probable ni ha reportado lesiones o sanciones confirmadas. Se actualizará la información a medida que se acerque el partido.

El Inter Miami CF, bajo las órdenes de Kily González, tampoco ha publicado su once probable ni ha comunicado ausencias por lesión o suspensión. Los detalles del equipo visitante se completarán cuando estén disponibles.

Forma

RNY

RNY - Formulario

NYC
W0-1
STL
L0-3
SDI
W4-1
DCU
L2-1
TFC
L0-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MIA

MIA - Formulario

SDI
D2-2
COL
L2-1
DCU
W4-0
NYC
W2-0
ATL
W1-3
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Los Nueva York Red Bulls llegan con un balance de una victoria, una igualada y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga. Su partido más reciente fue una derrota 0-2 ante el Toronto FC, y antes de eso cayeron 2-1 frente al DC United. El único resultado positivo destacado fue una contundente victoria 4-1 sobre el San Diego FC. En esos cinco partidos, el equipo ha marcado siete goles y ha encajado nueve, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

El Inter Miami presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. El equipo viene de imponerse 3-1 al Atlanta United y antes goleó 4-0 al DC United y 2-0 al New York City FC. Su único tropiezo fue una derrota 2-1 ante el Columbus Crew. En total, el conjunto visitante ha anotado doce goles y ha concedido cuatro en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Nueva York Red BullsEmpateInter Miami CF
1
1
3
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Nueva York Red Bulls badge
Nueva York Red Bulls
RNY
2
F
Major League Soccer
Nueva York Red Bulls badge
Nueva York Red Bulls
RNY
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Nueva York Red Bulls badge
Nueva York Red Bulls
RNY
1
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
6
Nueva York Red Bulls badge
Nueva York Red Bulls
RNY
2
F
Major League Soccer
Nueva York Red Bulls badge
Nueva York Red Bulls
RNY
4
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
F
10Goles marcados17
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026, cuando el Inter Miami y los Red Bulls empataron 2-2 en un partido disputado en casa del conjunto de Florida. Antes de ese empate, los Red Bulls sufrieron una goleada histórica en julio de 2025, cuando el Inter Miami se impuso 5-1 en Nueva Jersey. En los cinco últimos cruces entre ambos, el Inter Miami acumula tres victorias, un empate y una derrota, con una diferencia de goles muy favorable al conjunto visitante.

Clasificación

Oriental

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Nashville SCNashville SCNSC
3020736423+4167
D
W
W
W
W
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
30151057351+2255
W
W
W
L
D
3
Revolución de Nueva InglaterraRevolución de Nueva InglaterraNER
30164104941+852
W
W
L
L
W
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
30146105244+848
L
L
W
W
W
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
3013895345+847
D
L
W
L
W
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
30137106148+1346
D
W
W
W
W
7
Orlando CityOrlando CityORL
30125135870-1241
W
D
W
L
L
8
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
30109116271-939
W
L
L
W
L
9
Nueva York Red BullsNueva York Red BullsRNY
30106143956-1736
L
L
W
L
W
10
Toronto FCToronto FCTFC
30812104655-936
W
D
W
L
L
11
Columbus CrewColumbus CrewCOL
30105154647-135
W
W
L
W
W
12
New York City FCNew York City FCNYC
30810124341+234
D
L
L
D
L
13
DC UnitedDC UnitedDCU
30712113853-1533
L
L
W
L
D
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3086163751-1430
L
W
L
D
W
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3067173660-2425
D
L
L
W
L
Playoff de la Conferencia Este del Campeonato
Liga de Campeones de la CONCACAF

En la conferencia oriental de la MLS, el Inter Miami CF ocupa la segunda posición, mientras que los Nueva York Red Bulls se encuentran en el noveno puesto de la misma tabla. La diferencia de posiciones refleja el contraste de momentos que atraviesan ambos equipos en esta recta final de la temporada regular.

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