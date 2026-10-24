Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer - Jornada 31 24 oct 2026 - 17:30 Sports Illustrated Stadium

Cómo ver Nueva York Red Bulls vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nueva York Red Bulls e Inter Miami CF se puede ver en directo a través de Apple TV, que es el hogar exclusivo de todos los partidos de la MLS esta temporada. A partir de la temporada 2026, la liga integró todo su contenido directamente en la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de adquirir un pase adicional. El precio es de 12,99 dólares al mes o 99,99 dólares al año.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey recibe este fin de semana un duelo de la Major League Soccer entre los Nueva York Red Bulls y el Inter Miami CF, dos equipos que llegan en momentos muy distintos de forma.

Los Red Bulls atraviesan un período complicado. Michael Bradley no ha podido estabilizar al equipo, que acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos y ha concedido goles con demasiada facilidad. La derrota más reciente, un 0-2 ante el Toronto FC, dejó al equipo sin argumentos ofensivos.

El Inter Miami, en cambio, llega con la confianza intacta. El conjunto dirigido por Kily González ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros y viene de golear 3-1 al Atlanta United, una actuación que volvió a poner a Lionel Messi en el centro de todas las miradas.

Messi, a sus 39 años, sigue siendo el factor diferencial del equipo de Florida. Su nivel en las últimas semanas ha sido extraordinario, y el argentino llega a este partido con un protagonismo que va mucho más allá del césped: esta semana recibió el Premio Princesa de Asturias del Deporte en Oviedo, un reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su labor humanitaria.

En la tabla de la conferencia oriental, el Inter Miami ocupa la segunda posición, lo que convierte este desplazamiento a Nueva Jersey en un partido con implicaciones directas en la clasificación. Los Red Bulls, novenos, necesitan sumar para no perder más terreno.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

En el apartado de bajas, el cuerpo técnico del Nueva York Red Bulls, dirigido por Michael Bradley, no ha facilitado alineación probable ni ha reportado lesiones o sanciones confirmadas. Se actualizará la información a medida que se acerque el partido.

El Inter Miami CF, bajo las órdenes de Kily González, tampoco ha publicado su once probable ni ha comunicado ausencias por lesión o suspensión. Los detalles del equipo visitante se completarán cuando estén disponibles.

Forma

Los Nueva York Red Bulls llegan con un balance de una victoria, una igualada y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga. Su partido más reciente fue una derrota 0-2 ante el Toronto FC, y antes de eso cayeron 2-1 frente al DC United. El único resultado positivo destacado fue una contundente victoria 4-1 sobre el San Diego FC. En esos cinco partidos, el equipo ha marcado siete goles y ha encajado nueve, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

El Inter Miami presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. El equipo viene de imponerse 3-1 al Atlanta United y antes goleó 4-0 al DC United y 2-0 al New York City FC. Su único tropiezo fue una derrota 2-1 ante el Columbus Crew. En total, el conjunto visitante ha anotado doce goles y ha concedido cuatro en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026, cuando el Inter Miami y los Red Bulls empataron 2-2 en un partido disputado en casa del conjunto de Florida. Antes de ese empate, los Red Bulls sufrieron una goleada histórica en julio de 2025, cuando el Inter Miami se impuso 5-1 en Nueva Jersey. En los cinco últimos cruces entre ambos, el Inter Miami acumula tres victorias, un empate y una derrota, con una diferencia de goles muy favorable al conjunto visitante.

Clasificación

En la conferencia oriental de la MLS, el Inter Miami CF ocupa la segunda posición, mientras que los Nueva York Red Bulls se encuentran en el noveno puesto de la misma tabla. La diferencia de posiciones refleja el contraste de momentos que atraviesan ambos equipos en esta recta final de la temporada regular.