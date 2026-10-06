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Mexico vs Chile: detalles del partido, canales, streaming en vivo, y más

Mexico vs Chile
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Amistosos entre Mexico y Chile. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

México y Chile se miden en un amistoso internacional en una fecha FIFA que llega en un momento de transición para ambas selecciones tras el Mundial 2026. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Amistosos - Jornada 1

Cómo sintonizar el Mexico vs Chile

El partido México vs Chile se puede seguir en directo a través de Mega.

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Acerca del encuentro

El Tri llega a este partido con la sombra de la incertidumbre en el banquillo. Javier Aguirre ha tomado las riendas del Valencia en La Liga, lo que deja la dirección técnica del equipo mexicano en el aire en plena ventana de selecciones.

En el campo, México viene de un Mundial en casa con resultados sólidos, ganando cuatro de sus cinco partidos antes de caer ante Inglaterra en los octavos de final. Sin embargo, los últimos amistosos han arrojado empates consecutivos ante Perú y Colombia, y una derrota ante Estados Unidos, señales de que el equipo aún busca su mejor versión en la era post-torneo.

Chile, por su parte, atraviesa un momento complicado. La Roja ha ganado apenas uno de sus últimos cinco partidos y llega a este duelo sin el impulso necesario para generar confianza, aunque con la motivación de dar una respuesta tras resultados adversos recientes.

El historial entre ambos es parejo y con precedentes llamativos, lo que garantiza un encuentro con orgullo y puntos de honor en juego para los dos combinados.

Noticias de los equipos y escuadras

No hay información confirmada sobre la convocatoria ni el once probable de México para este amistoso. Se añadirán novedades a medida que estén disponibles antes del pitido inicial.

Tampoco se dispone de datos oficiales sobre bajas, lesiones o alineación prevista por parte de Chile. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

MEX

MEX - Formulario

ECU
W2-0
ING
L2-3
COL
D1-1
PER
D1-1
USA
L3-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CHL

CHL - Formulario

NZL
L4-1
POR
L2-1
COD
W1-2
CAN
L1-0
USA
L4-2
Gol marcado (encajado)
6/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

México llega con un registro de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante Estados Unidos en un amistoso, precedida por empates a 1-1 frente a Perú y Colombia. En el Mundial, El Tri sumó una victoria ante Ecuador por 2-0 antes de caer ante Inglaterra por 3-2 en octavos. En esos cinco partidos, México anotó 7 goles y encajó 6.

Chile acumula 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas en sus últimos cinco compromisos. La Roja cayó ante Estados Unidos por 4-2 en su partido más reciente y también perdió ante Canadá por 1-0. Su única victoria en ese tramo fue un 2-1 ante RD Congo. En total, Chile marcó 6 goles y recibió 9 en esos cinco encuentros, una estadística defensiva que genera preocupación.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MexicoEmpateChile
2
1
2
Amistosos
Chile badge
Chile
CHL
2
Mexico badge
Mexico
MEX
2
F
Amistosos
Mexico badge
Mexico
MEX
3
Chile badge
Chile
CHL
1
F
Amistosos
Mexico badge
Mexico
MEX
0
Chile badge
Chile
CHL
1
F
Copa America
Mexico badge
Mexico
MEX
0
Chile badge
Chile
CHL
7
F
Amistosos
Mexico badge
Mexico
MEX
1
Chile badge
Chile
CHL
0
F
6Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambas selecciones terminó en empate a 2-2 en un amistoso disputado en diciembre de 2021. En los últimos cinco precedentes, México acumula 3 victorias por 1 de Chile, con un empate, incluyendo un llamativo 7-0 a favor de La Roja en la Copa América de 2016. El historial refleja una rivalidad con resultados dispares que añade interés a este nuevo duelo.

Clasificación

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