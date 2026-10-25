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Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Bournemouth en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Manchester United y Bournemouth se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Manchester United recibe al Bournemouth en Old Trafford en un partido de Premier League que llega en un momento crítico para los Red Devils. Michael Carrick necesita una victoria urgente para aliviar la presión que se acumula sobre su cargo.

El equipo de Mánchester atraviesa su peor inicio de temporada en cuatro décadas, con apenas una victoria en siete jornadas de liga. La derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League esta semana no hizo más que intensificar los rumores sobre el futuro del técnico en el banquillo de Old Trafford.

La situación en el vestuario tampoco ayuda. Figuras como Lisandro Martínez y el capitán Bruno Fernandes han realizado declaraciones públicas que revelan tensiones internas, algo que ha alertado incluso a los entrenadores que suenan como posibles sustitutos de Carrick.

El Bournemouth llega a Mánchester con una dinámica muy diferente. Los de Marco Rose vienen de golear 3-0 al AC Milán en la Europa League y de imponerse 2-0 al Sunderland en liga, aunque su irregularidad en el campeonato doméstico queda patente con derrotas ante Chelsea y Liverpool en las últimas semanas.

Con ambos equipos en la parte baja de la tabla, este partido tiene una importancia real para los dos. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Carrick no podrá contar con varios jugadores importantes. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw y Kobbie Mainoo están en la enfermería y no entrarán en la convocatoria. El once probable sitúa a Senne Lammens bajo palos, con una defensa formada por Harry Maguire, Leny Yoro, Diogo Dalot y Noussair Mazraoui. En el centro del campo apuntan Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Carlos Baleba y Andrey Santos, mientras que Amad Diallo y Bryan Mbeumo completarían el ataque.

El Bournemouth también llega con bajas: Julian Araujo, Alex Scott y Alex Toth no estarán disponibles para Marco Rose. El técnico alemán alinearía a Djordje Petrovic en portería, con Adam Smith, James Hill, Antonio Silva y Adrien Truffert en defensa. Tyler Adams y Lewis Cook formarían el doble pivote, con Marcus Tavernier, Rayan y Justin Kluivert apoyando a Evanilson en ataque.

Forma

El Manchester United llega al partido sin haber ganado en sus últimos cuatro compromisos, con un balance de un empate y tres derrotas en ese tramo. La última victoria en liga se antoja lejana: los Red Devils han empatado ante Leeds (1-1) y Tottenham (1-1) y cedieron ante el Fulham (1-1) antes de la debacle europea frente al Como. En total, el equipo ha marcado cuatro goles y encajado ocho en sus últimas cinco salidas, una estadística que ilustra los problemas defensivos del conjunto mancuniano.

El Bournemouth presenta una imagen más positiva, con tres victorias en sus últimos cinco partidos. Los cherries golearon al AC Milán (3-0) y al Sturm Graz (3-0) en competición europea y al Sunderland (2-0) en liga, aunque las derrotas ante Chelsea (1-5) y Liverpool (0-1) muestran que aún tienen margen de mejora frente a los equipos de la parte alta de la tabla. En total, han anotado nueve goles y recibido siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos está marcado por la espectacularidad y la igualdad. El enfrentamiento más reciente, disputado en marzo de 2026, terminó en empate a dos en el Vitality Stadium. Antes, en diciembre de 2025, Old Trafford fue escenario de un frenético 4-4. De los últimos cinco duelos entre ambos, ningún equipo ha logrado imponerse de forma clara: el United ganó un amistoso de pretemporada por 4-1 en julio de 2025, mientras que el Bournemouth se llevó los tres puntos en diciembre de 2024 con un contundente 3-0 en Old Trafford. La paridad entre ambos conjuntos queda reflejada en una serie que acumula una cantidad notable de goles en ambas porterías.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester United ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Bournemouth se sitúa en el decimoséptimo lugar. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de la zona de peligro.