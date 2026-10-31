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Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Brighton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs Brighton se puede ver en directo a través de Disney+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. A continuación tienes el enlace para acceder al streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Etihad Stadium acoge este sábado el duelo de Premier League entre Manchester City y Brighton, un reencuentro que llega apenas días después de que ambos equipos se midieran en la Carabao Cup con un resultado de 2-2 que se resolvió en los penaltis.

Enzo Maresca prepara su primera alineación completa tras la rotación masiva del miércoles. El City llega al partido liderando la Premier League, aunque con la derrota ante Aston Villa todavía fresca en la memoria, lo que convierte este encuentro en una oportunidad para consolidar su posición en lo alto de la tabla.

El conjunto ciudadano recupera a Erling Haaland, quien descansó durante el partido de copa y observó la remontada desde el banquillo. Su regreso al once inicial refuerza considerablemente las opciones ofensivas de los locales.

Brighton llega en un buen momento de forma a pesar de la eliminación copera. Fabian Hürzeler ha construido un equipo que presiona desde el primer minuto, con un estilo directo y ofensivo que ha generado muchos goles en sus últimas salidas en la Premier League.

Los Seagulls han encajado derrotas consecutivas ante Liverpool y Manchester City en la última semana, pero su capacidad para crear ocasiones y marcar con frecuencia los convierte en un rival que nunca se puede subestimar.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, las alineaciones probables y el historial reciente entre ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Enzo Maresca recupera a sus habituales para este partido tras las rotaciones del miércoles. La alineación prevista del City cuenta con Gianluigi Donnarumma bajo palos, una defensa formada por Gvardiol, Guehi, Dias y Khusanov, y un centro del campo con Fernández, Ndiaye y Bouaddi. Doku y Anderson acompañarán a Haaland en el tridente ofensivo. Antoine Semenyo figura como baja en las filas locales.

En el bando visitante, Fabian Hürzeler también recupera efectivos. Bart Verbruggen ocupa la portería, con una defensa que incluye a Lewis Dunk, Kadioglu, Vuskovic y Boscagli. En el mediocampo se sitúan Gross, De Cuyper y Ayari, mientras que Gómez y Kostoulas apoyarán en ataque. Brighton llega con varias bajas sensibles: Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna y Pascal Struijk no estarán disponibles.

Forma

El Manchester City llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el triunfo por penaltis ante Brighton en la Carabao Cup, tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. Entre sus victorias destaca el 5-1 ante el AEK Atenas en Champions League, aunque las derrotas ante Aston Villa (1-2) y el Paris Saint-Germain (2-4) muestran que el equipo no es infalible. En total, los Citizens han marcado 14 goles y encajado 11 en esos cinco encuentros.

Brighton acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue precisamente ante el City en copa, y antes cayeron 2-0 ante Liverpool en la Premier League. Su mejor resultado del período fue el contundente 5-0 ante Crystal Palace. Los de Hürzeler han marcado 11 goles y encajado 6 en ese tramo, con una tendencia ofensiva que se mantiene constante.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el empate 2-2 en la Carabao Cup el 28 de octubre de 2026, resuelto con victoria del City en los penaltis. Revisando los últimos cinco precedentes, el balance favorece a Brighton con dos victorias frente a una del City, completándose el historial con dos empates. Los Seagulls ganaron 2-1 en el Amex en agosto de 2025 y también se impusieron 2-1 en noviembre de 2024, lo que refleja que este es un enfrentamiento en el que los visitantes han demostrado ser capaces de sacar puntos.

Clasificación

En la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que Brighton se encuentra en la tercera posición. El partido enfrenta por tanto al líder del campeonato contra uno de sus perseguidores más directos, lo que añade un peso específico considerable al resultado de este sábado.