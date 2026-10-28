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Major League Soccer
team-logoInter Miami CF
Nu Stadium
team-logoFC Cincinnati
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Inter Miami CF vs FC Cincinnati: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inter Miami CF vs FC Cincinnati
Inter Miami CF
FC Cincinnati
Major League Soccer

Cómo ver el partido de Major League Soccer entre Inter Miami CF y FC Cincinnati, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Major League Soccer - Jornada 32
Nu Stadium

Cómo ver Inter Miami CF vs FC Cincinnati en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami CF contra FC Cincinnati alineaciones probables

Manager

  • K. Gonzalez

Forma

MIA

MIA - Formulario

COL
L2-1
DCU
W4-0
NYC
W2-0
ATL
W1-3
RNY
L2-0
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CIN

CIN - Formulario

ATL
W1-3
NER
L2-3
COL
L0-2
DCU
W2-1
DCU
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Inter Miami CFEmpateFC Cincinnati
3
1
1
Major League Soccer
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
3
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
F
Major League Soccer
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
F
Major League Soccer
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
3
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
F
11Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación

Oriental

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Nashville SCNashville SCNSC
3121736623+4370
W
D
W
W
W
2
Revolución de Nueva InglaterraRevolución de Nueva InglaterraNER
31174105142+955
W
W
W
L
L
3
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31151067353+2055
L
W
W
W
L
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
31156105546+951
W
L
L
W
W
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
31138105548+747
L
D
L
W
L
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
31137116250+1246
L
D
W
W
W
7
Orlando CityOrlando CityORL
31126136072-1242
D
W
D
W
L
8
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
31119116471-742
W
W
L
L
W
9
Nueva York Red BullsNueva York Red BullsRNY
31116144156-1539
W
L
L
W
L
10
Columbus CrewColumbus CrewCOL
31115155049+138
W
W
W
L
W
11
Toronto FCToronto FCTFC
31812114859-1136
L
W
D
W
L
12
New York City FCNew York City FCNYC
31811124543+235
D
D
L
L
D
13
DC UnitedDC UnitedDCU
31712123855-1733
L
L
L
W
L
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3186173954-1530
L
L
W
L
D
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3167183662-2625
L
D
L
L
W
Playoff de la Conferencia Este del Campeonato
Liga de Campeones de la CONCACAF

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