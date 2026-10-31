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Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Cómo ver Chelsea vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Chelsea recibe al Manchester United en Stamford Bridge en un partido de Premier League que llega en un momento muy distinto para ambos clubes. Los Blues buscan recuperar sensaciones positivas tras caer eliminados de la Carabao Cup a manos del Liverpool en la tanda de penaltis, mientras que los Red Devils atraviesan una crisis de resultados que ha puesto a su entrenador bajo una presión considerable.

El Chelsea de Xabi Alonso ocupa la quinta posición de la Premier League, aunque el técnico vasco deberá gestionar una lista de bajas que se ha ampliado esta semana. Maxence Lacroix, el central que llegó procedente del Crystal Palace, abandonó el campo ante el Liverpool con molestias en el isquiotibial izquierdo, y el propio Alonso reconoció que habrá que esperar unos días para conocer el alcance real de la lesión. A esas ausencias se suman las de Jamie Gittens, Reece James, Joao Pedro y Damián Martínez.

Por su parte, el Manchester United llega a Londres en el decimosexto puesto, con una racha de resultados que ha generado un ambiente enrarecido en Old Trafford. La derrota por 3-0 ante el Bournemouth, precedida por el batacazo de 4-1 en Como en la Champions League, ha intensificado los rumores sobre el futuro de Michael Carrick en el banquillo. El técnico tuvo que apartar a Bruno Fernandes al banquillo como medida disciplinaria tras las críticas públicas del capitán a la táctica del equipo, aunque esta semana confirmó que el portugués conservará el brazalete.

Carrick afronta además un parte médico abultado: Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes y Marcus Rashford figuran todos en la lista de bajas. La presencia de Youri Tielemans en el once visitante será observada con atención, dado que el belga no ha logrado asentarse desde su llegada al club en verano por 35 millones de libras, y su rendimiento en 12 partidos ha estado muy por debajo de las expectativas.

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Noticias del equipo y escuadras

Xabi Alonso no podrá contar con Jamie Gittens, Reece James, Joao Pedro ni Damián Martínez. A esas bajas se suma la duda de Maxence Lacroix, quien salió lesionado ante el Liverpool con posibles problemas en el isquiotibial y cuya presencia está pendiente de evaluación médica. El once probable del Chelsea incluye a Mike Penders bajo palos, con Levi Colwill, Josh Acheampong, Jorrel Hato y Moisés Caicedo formando el bloque defensivo, y Cole Palmer, Geovany Quenda, Pedro Neto, Jordan Henderson y Morgan Rogers completando el equipo.

Michael Carrick llega a Stamford Bridge con una enfermería repleta. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes y Marcus Rashford son bajas confirmadas para el United. El once probable visitante apunta a Senne Lammens en portería, con Leny Yoro, Ayden Heaven y Harry Maguire en defensa, y Diogo Dalot, Carlos Baleba, Youri Tielemans, Mason Mount, Amad Diallo, Andrey Santos y Bryan Mbeumo completando el equipo.

Forma

El Chelsea llega al partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la eliminación de la Carabao Cup ante el Liverpool, partido que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y se resolvió en la tanda de penaltis. Entre sus actuaciones positivas destaca la goleada por 5-1 al Bournemouth, aunque las derrotas ante el Tottenham por 0-2 y ante el Brentford por 3-0 apuntan a una irregularidad preocupante. En total, los Blues han marcado ocho goles y encajado seis en ese período.

El Manchester United presenta un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue la derrota por 3-0 ante el Bournemouth en la Premier League. El equipo también cayó por 4-1 ante el Como y por 2-0 ante el Atlético Madrid en la Champions League, con empates ante el Leeds y el Tottenham como únicos puntos rescatados. Los Red Devils han marcado cuatro goles y encajado once en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en Stamford Bridge, disputado en abril de 2026 en la Premier League, terminó con victoria del Manchester United por 0-1. En los cinco últimos duelos directos, el United acumula dos victorias, un empate y dos derrotas frente al Chelsea. Los Blues ganaron en dos de esas citas, incluyendo un contundente 4-3 en Stamford Bridge en abril de 2024.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Chelsea ocupa la quinta posición, en la zona de clasificación para la competición europea, mientras que el Manchester United se sitúa en el decimosexto puesto, peligrosamente cerca de los puestos de descenso. El partido tiene implicaciones muy distintas para cada equipo: los Blues buscan consolidarse en la parte alta, y los Red Devils necesitan puntos con urgencia para alejarse de la zona comprometida.