Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Bosnia and Herzegovina vs Catar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Lumen Field de Seattle en el cierre del Grupo B del Mundial 2026, con la clasificación al Round of 32 como único objetivo posible para ambas selecciones.

Los Dragones llegan al partido en una situación límite. Tras el empate inicial ante Canadá (1-1), Bosnia y Herzegovina se derrumbó en la segunda parte frente a Suiza y cayó 4-1 en Los Ángeles, resultado que los deja con un solo punto y sin margen de error.

El técnico Sergej Barbarez afronta además la baja forzada de Tarik Muharemovic, expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 80 del partido contra los suizos. La reconstrucción de la línea defensiva es la prioridad absoluta antes del pitido inicial en Seattle.

Catar llega en una situación aún más comprometida. La derrota por 6-0 ante Canadá en Vancouver fue una de las noches más oscuras de la historia reciente del fútbol catarí, y Julen Lopetegui deberá prescindir del centrocampista Assim Madibo, también expulsado en ese partido.

Con un punto cada uno y la eliminación como única alternativa al triunfo, este duelo en el Pacífico Noroeste es un partido de todo o nada. Un empate condenaría matemáticamente a ambos conjuntos, convirtiendo el encuentro en una final sin red de seguridad.

El extremo Akram Afif y el capitán Edin Dzeko son los referentes ofensivos de sus respectivos equipos y los hombres llamados a marcar la diferencia. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sergej Barbarez no podrá contar con Tarik Muharemovic, suspendido por sanción. El once probable del técnico bosnio es el siguiente: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Kerim Alajbegovic, Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic; Edin Dzeko y Ermedin Demirovic.

Julen Lopetegui tampoco dispone de Assim Madibo, igualmente sancionado tras la debacle ante Canadá. El técnico español tiene previsto alinear a: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui, Sultan Al Brake, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi; Karim Boudiaf, Issa Laye, Jassem Gaber; Akram Afif, Edmilson Junior y Yusuf Abdurisag. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 T. Muharemovic Lesiones y suspensiones 23 A. Madibo

Forma

Bosnia y Herzegovina llega al partido con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante Suiza en el Mundial el pasado 18 de junio, mientras que antes habían empatado 1-1 con Canadá en la primera jornada del torneo. En los cinco partidos, los Dragones han marcado cuatro goles y han encajado otros cuatro.

Catar presenta un registro de una derrota, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue el 6-0 encajado ante Canadá el 18 de junio, la peor derrota de su historia reciente en competición oficial. En el partido anterior, los Marrones habían empatado 1-1 con Suiza. En el conjunto de los cinco partidos, Catar ha anotado dos goles y ha recibido diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

BIH Último partidos QAT 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Bosnia and Herzegovina 1 - 1 Catar 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre estas dos selecciones es prácticamente inexistente en los registros disponibles. El único antecedente registrado es un amistoso disputado el 10 de agosto de 2010, que terminó con empate a uno. Este choque del Grupo B del Mundial 2026 en Seattle es, por tanto, el primer encuentro oficial entre Bosnia y Herzegovina y Catar.

Clasificación

En la tabla del Grupo B del Mundial, Bosnia y Herzegovina ocupa la tercera posición, mientras que Catar cierra el grupo en cuarta plaza.