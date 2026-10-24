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Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 07:30 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Manchester City en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Aston Villa recibe al Manchester City en Villa Park en uno de los partidos más atractivos de esta jornada de Premier League. El líder invicto de la competición llega a Birmingham dispuesto a mantener su racha perfecta, mientras que los Villans, en plena efervescencia europea, quieren demostrar que son capaces de frenar a los mejores.

Unai Emery celebra cuatro años al frente del Aston Villa con el equipo en un estado de forma envidiable. La victoria 3-1 ante el Viking en Champions League a mitad de semana extendió la racha de victorias europeas en casa del club a doce consecutivas, una cifra que habla por sí sola del trabajo realizado por el técnico español en el West Midlands.

El conjunto de Emery ha invertido cerca de 280 millones de libras en el mercado de verano y, a pesar de las salidas de figuras como Emiliano Martínez y Ollie Watkins, el equipo luce más dinámico que nunca. Nicolas Jackson ya suma cinco goles esta temporada, y la irrupción de nuevos fichajes como Ibrahim Mbaye y el portero Zion Suzuki dan fe de la profundidad del proyecto.

El Manchester City, por su parte, llega a Birmingham como líder de la Premier League con siete victorias en siete jornadas. Enzo Maresca ha construido un equipo que no concede margen al error en el plano doméstico, y la goleada 5-1 ante el AEK Atenas en la Champions League a mitad de semana reforzó aún más la confianza en el vestuario. Erling Haaland está al cien por cien y listo para liderar el ataque, mientras que Phil Foden atraviesa un momento de inspiración tras marcar un hat-trick europeo.

La tensión extradeportiva también planea sobre los visitantes. La comisión independiente que declaró al City culpable de infracciones financieras ha abierto un debate que sigue coleando, aunque el club está recurriendo el fallo. En el campo, sin embargo, los de Maresca no dan señales de distracción.

Dos proyectos ambiciosos, dos entrenadores que saben lo que quieren y un partido que promete fútbol de alto nivel. A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

El Aston Villa llega con algunas bajas en defensa. Amadou Onana, Matteo Ruggeri y Aaron Wan-Bissaka están en la enfermería y no podrán participar. Emery apunta a un once con Zion Suzuki bajo palos, una línea defensiva formada por Matty Cash, Pau Torres, Victor Nilsson Lindelöf e Ian Maatsen, y un centro del campo en el que John McGinn, Ross Barkley, Boubacar Kamara y Joao Gomes tendrán protagonismo. Emiliano Buendia y Nicolas Jackson completarían el equipo titular.

El Manchester City tiene a Antoine Semenyo de baja por una lesión de rodilla que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente ocho semanas. Maresca también espera novedades sobre Nico O'Reilly, Matheus Nunes y Mateo Kovacic, quienes están siendo evaluados hasta el último momento. Erling Haaland está confirmado al cien por cien y liderará el ataque, con un once probable que incluye a Donnarumma en portería, una defensa de cuatro con Dias, Khusanov, Guehi y Gvardiol, y un centro del campo con Anderson, Ndiaye, Bouaddi y Doku, además de Enzo Fernández.

Forma

El Aston Villa llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo 3-1 ante el Viking en la Champions League, y antes de eso ganaron 1-0 al Newcastle en la Premier League. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo de Emery ha marcado trece goles y encajado ocho, mostrando solidez ofensiva aunque con cierta vulnerabilidad defensiva.

El Manchester City presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos. La goleada 5-1 ante el AEK Atenas fue el resultado más reciente, precedida por el 3-2 ante el Ipswich en la Premier League. En ese período, los de Maresca han anotado trece goles y solo han concedido cuatro, con su única derrota reciente llegando fuera de esta racha, en la Champions League ante el Paris Saint-Germain por 4-2.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Aston Villa se impuso 2-1 al Manchester City en el Etihad Stadium. En los últimos cinco duelos de Premier League, el balance es favorable al Aston Villa, que ha ganado tres de esos encuentros frente a las dos victorias del City. Los Villans también se impusieron en Villa Park en octubre de 2025 por 1-0 y en diciembre de 2024 por 2-1, lo que convierte su feudo en un escenario históricamente complicado para los visitantes en los últimos tiempos.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto con siete victorias en siete jornadas, mientras que el Aston Villa se encuentra en la decimosegunda posición. Para los Villans, un triunfo supondría un salto importante en la tabla y un golpe de autoridad frente al líder; para el City, ganar significaría seguir distanciándose de sus perseguidores.