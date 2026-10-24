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Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Cómo ver Arsenal vs Everton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Arsenal vs Everton se puede ver en directo a través de Disney+. Accede a la plataforma para seguir el partido en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Arsenal recibe al Everton en el Emirates Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento de gran intensidad para los Gunners. Mikel Arteta busca mantener la presión en la parte alta de la tabla después de una semana cargada de fútbol europeo.

El conjunto londinense llega con la moral alta tras empatar 2-2 ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, un resultado que extiende su impresionante racha invicta en la fase de liga europea. El capitán Martin Odegaard fue determinante con un pase magistral para el primer gol, y el equipo demostró carácter al remontar en el Allianz Arena.

La incorporación de Bruno Guimarães al centro del campo ha aportado calidad y músculo al mediocampo del Arsenal. El brasileño, que llegó procedente del Newcastle por 75 millones de libras en verano, acumula ya 13 apariciones y ha iniciado dos partidos consecutivos en la Champions League.

El Everton de David Moyes llega a Londres en una situación más comprometida. Los Toffees ocupan la octava posición en la tabla y vienen de caer 2-0 ante el Chelsea en su último partido de liga, lo que pone presión sobre su técnico escocés para dar una respuesta lejos de casa.

Jack Grealish figura en el once probable del Everton, acompañado por el joven Harrison Armstrong en el centro del campo. El equipo visitante ha mostrado cierta irregularidad en los últimos encuentros, alternando resultados positivos con decepciones.

Con el Emirates Stadium como escenario y la defensa del título de Premier League como telón de fondo, el Arsenal necesita los tres puntos para no perder terreno en la clasificación. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Arsenal afronta el partido con varias bajas sensibles. William Saliba, Bukayo Saka, Christos Tzolis y Piero Hincapié se encuentran en la enfermería y no estarán disponibles para Arteta. A pesar de esas ausencias, el técnico catalán cuenta con un once proyectado de garantías: David Raya bajo palos, una defensa con Calafiori, Ben White, Gabriel y Ezri Konsa, y un mediocampo liderado por Odegaard, Guimarães y Declan Rice, con Eze, Madueke y Havertz en ataque.

El Everton no reporta bajas confirmadas de cara al partido. David Moyes dispondrá de toda su plantilla y apunta a un once con Jordan Pickford en portería, una defensa con Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski y Maitland-Niles, y Grealish como referencia ofensiva junto a Thierno Barry.

Forma

El Arsenal llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Gunners vienen de igualar 2-2 ante el Bayern de Múnich en la Champions League, y antes de eso cosecharon una victoria 0-1 en Nottingham Forest. En total, el equipo de Arteta ha marcado ocho goles y encajado seis en ese tramo, con la derrota 3-0 ante el Brighton como único tropiezo serio.

El Everton presenta un registro más discreto: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Moyes perdió 2-0 ante el Chelsea en su último compromiso liguero y no ha ganado en sus dos partidos más recientes. Su única victoria en ese periodo llegó ante el Ipswich por 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

El Arsenal domina el historial reciente frente al Everton. El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó 2-0 a favor de los Gunners en el Emirates Stadium en marzo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, el Arsenal ha ganado tres veces, con un empate y una derrota, sumando ocho goles a favor por tres en contra. Los visitantes solo han logrado puntuar en dos de esas cinco citas.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Arsenal marcha segundo, mientras que el Everton ocupa la octava posición. Los Gunners, actuales campeones de la liga, buscan acercarse al liderato con una victoria en casa.