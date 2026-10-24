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Arsenal vs Everton: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Arsenal vs Everton
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Cómo ver el partido de Premier League entre Arsenal y Everton, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 8
Emirates Stadium

Cómo ver Arsenal vs Everton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Arsenal vs Everton se puede ver en directo a través de Disney+. Accede a la plataforma para seguir el partido en streaming.

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El Arsenal recibe al Everton en el Emirates Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento de gran intensidad para los Gunners. Mikel Arteta busca mantener la presión en la parte alta de la tabla después de una semana cargada de fútbol europeo.

El conjunto londinense llega con la moral alta tras empatar 2-2 ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, un resultado que extiende su impresionante racha invicta en la fase de liga europea. El capitán Martin Odegaard fue determinante con un pase magistral para el primer gol, y el equipo demostró carácter al remontar en el Allianz Arena.

La incorporación de Bruno Guimarães al centro del campo ha aportado calidad y músculo al mediocampo del Arsenal. El brasileño, que llegó procedente del Newcastle por 75 millones de libras en verano, acumula ya 13 apariciones y ha iniciado dos partidos consecutivos en la Champions League.

El Everton de David Moyes llega a Londres en una situación más comprometida. Los Toffees ocupan la octava posición en la tabla y vienen de caer 2-0 ante el Chelsea en su último partido de liga, lo que pone presión sobre su técnico escocés para dar una respuesta lejos de casa.

Jack Grealish figura en el once probable del Everton, acompañado por el joven Harrison Armstrong en el centro del campo. El equipo visitante ha mostrado cierta irregularidad en los últimos encuentros, alternando resultados positivos con decepciones.

Con el Emirates Stadium como escenario y la defensa del título de Premier League como telón de fondo, el Arsenal necesita los tres puntos para no perder terreno en la clasificación. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Arsenal contra Everton alineaciones probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeN. MaduekeN. MaduekeK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Arsenal

Once inicial

Everton

Manager

  • M. Arteta
  • D. Moyes

El Arsenal afronta el partido con varias bajas sensibles. William Saliba, Bukayo Saka, Christos Tzolis y Piero Hincapié se encuentran en la enfermería y no estarán disponibles para Arteta. A pesar de esas ausencias, el técnico catalán cuenta con un once proyectado de garantías: David Raya bajo palos, una defensa con Calafiori, Ben White, Gabriel y Ezri Konsa, y un mediocampo liderado por Odegaard, Guimarães y Declan Rice, con Eze, Madueke y Havertz en ataque.

El Everton no reporta bajas confirmadas de cara al partido. David Moyes dispondrá de toda su plantilla y apunta a un once con Jordan Pickford en portería, una defensa con Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski y Maitland-Niles, y Grealish como referencia ofensiva junto a Thierno Barry.

Forma

ARS

ARS - Formulario

BHA
L3-0
LEE
W2-1
LIL
W3-0
NFO
W0-1
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EVE

EVE - Formulario

TOT
D0-0
WOL
W1-0
IPS
W1-0
HUL
D2-2
CHE
L0-2
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Arsenal llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Gunners vienen de igualar 2-2 ante el Bayern de Múnich en la Champions League, y antes de eso cosecharon una victoria 0-1 en Nottingham Forest. En total, el equipo de Arteta ha marcado ocho goles y encajado seis en ese tramo, con la derrota 3-0 ante el Brighton como único tropiezo serio.

El Everton presenta un registro más discreto: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Moyes perdió 2-0 ante el Chelsea en su último compromiso liguero y no ha ganado en sus dos partidos más recientes. Su única victoria en ese periodo llegó ante el Ipswich por 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ArsenalEmpateEverton
3
2
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
F
6Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El Arsenal domina el historial reciente frente al Everton. El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó 2-0 a favor de los Gunners en el Emirates Stadium en marzo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, el Arsenal ha ganado tres veces, con un empate y una derrota, sumando ocho goles a favor por tres en contra. Los visitantes solo han logrado puntuar en dos de esas cinco citas.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
10
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Arsenal marcha segundo, mientras que el Everton ocupa la octava posición. Los Gunners, actuales campeones de la liga, buscan acercarse al liderato con una victoria en casa.

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