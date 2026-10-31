Dónde ver el AC Milán vs Inter Milán en directo hoy: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

El derbi de Milán llega en un momento de máxima tensión para el conjunto rossonero. San Siro acoge este sábado 31 de octubre el primer clásico de la temporada entre Milan e Inter, con la jornada 10 de la Serie A como escenario y mucho más que tres puntos en juego. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 10 31 oct 2026 - 15:45 San Siro

Cómo ver AC Milán vs Inter Milán en vivo hoy

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Acerca del encuentro

El Milan llega al encuentro tocado. La derrota en casa ante el Bologna por 4-2 dejó al equipo de Ruben Amorim fuera de los puestos de Champions League y a siete puntos de su rival de ciudad. El técnico portugués reconoció el peso de la fatiga y las bajas tras el partido, aunque no ocultó la frustración por no haber aprovechado las ocasiones para recortar distancias.

El Inter, en cambio, llega como líder de la Serie A. Cristian Chivu sumó otra victoria ante el Venezia, aunque su equipo sufrió más de lo esperado y necesitó una actuación sobresaliente bajo los palos para llevarse los tres puntos. La solidez del conjunto nerazzurro contrasta con la irregularidad del rival.

El estado de forma de Federico Dimarco es uno de los interrogantes del Inter de cara al derbi. El lateral izquierdo no ha mostrado su mejor versión en las últimas semanas, y recuperar su nivel podría ser determinante para los de Chivu en un partido en el que el duelo por las bandas promete ser crucial.

Por su parte, el Milan afronta el partido con la duda de varios jugadores que han regresado a los entrenamientos grupales tras sus respectivas molestias musculares. La gestión de Amorim en cuanto a quién arranca y quién espera en el banquillo marcará en buena medida el planteamiento rossonero.

Este derbi tiene el peso de un punto de inflexión. Para el Milan, ganar significaría recortar la distancia con el líder y volver a la pelea por la Champions. Para el Inter, sería consolidar su ventaja y enviar un mensaje de autoridad a sus perseguidores.

Noticias de los equipos y escuadras

El Milan de Amorim llega con varias bajas al derbi. Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Pietro Terracciano, Diego Moreira, Mario Gila y Adrien Rabiot están en la lista de lesionados. El once probable contempla a Maignan bajo palos, con De Winter, Pavlovic, Estupiñán y Tomori en defensa, Hutchinson, Jashari, Cisse y Bartesaghi en el centro del campo, y Musah junto a Goncalo Ramos en ataque.

El Inter también llega con bajas de peso. Lautaro Martínez, Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones y Luis Henrique no estarán disponibles para Chivu. El equipo probable sitúa a Provedel en portería, con Bisseck, Bastoni y Carlos Augusto en la línea defensiva, Zielinski, Sucic, Stankovic, Dimarco y Diouf en el mediocampo, y la dupla Bonny-Thuram en punta.

Forma

El Milan llega al derbi con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota en casa ante el Bologna por 4-2 en la Serie A, un tropiezo que cortó una racha positiva. En ese tramo, el equipo rossonero también venció al Udinese por 0-2 fuera de casa y al Atalanta por 3-2, aunque cayó ante el Bournemouth por 3-0 en Europa League. En total, el Milan ha marcado doce goles y encajado once en sus últimos cinco compromisos, una cifra que refleja tanto su capacidad ofensiva como su fragilidad defensiva.

El Inter presenta una imagen muy diferente: cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos. Los nerazzurri ganaron sus dos últimos encuentros en Serie A, ante Venezia por 0-2 y ante Fiorentina por 2-1, y también se impusieron al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Su única derrota en este periodo llegó ante el Brujas por 4-3 en Europa. Con quince goles a favor y ocho en contra, el Inter llega al derbi como el equipo más en forma de los dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en Serie A, con victoria del Milan por 1-0 en San Siro. Mirando los últimos cinco antecedentes, el Milan acumula tres victorias por ninguna del Inter, con un empate en el partido de pretemporada de agosto de 2026. En la Copa Italia de la temporada pasada, el Milan también se impuso en ambas eliminatorias. La tendencia reciente favorece claramente a los rossoneros en los enfrentamientos directos.

Clasificación

En la tabla de la Serie A, el Inter ocupa el primer puesto, mientras que el Milan se encuentra en quinta posición. La diferencia entre ambos equipos en la clasificación otorga al derbi una dimensión táctica y psicológica que va más allá del resultado inmediato.