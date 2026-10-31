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Dónde ver el AC Milán vs Inter Milán en directo hoy: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
Inter Milán
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre AC Milán y Inter Milán hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El derbi de Milán llega en un momento de máxima tensión para el conjunto rossonero. San Siro acoge este sábado 31 de octubre el primer clásico de la temporada entre Milan e Inter, con la jornada 10 de la Serie A como escenario y mucho más que tres puntos en juego. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Serie A - Jornada 10
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Cómo ver AC Milán vs Inter Milán en vivo hoy

El Milan vs Inter se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al partido.

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Acerca del encuentro

El Milan llega al encuentro tocado. La derrota en casa ante el Bologna por 4-2 dejó al equipo de Ruben Amorim fuera de los puestos de Champions League y a siete puntos de su rival de ciudad. El técnico portugués reconoció el peso de la fatiga y las bajas tras el partido, aunque no ocultó la frustración por no haber aprovechado las ocasiones para recortar distancias.

El Inter, en cambio, llega como líder de la Serie A. Cristian Chivu sumó otra victoria ante el Venezia, aunque su equipo sufrió más de lo esperado y necesitó una actuación sobresaliente bajo los palos para llevarse los tres puntos. La solidez del conjunto nerazzurro contrasta con la irregularidad del rival.

El estado de forma de Federico Dimarco es uno de los interrogantes del Inter de cara al derbi. El lateral izquierdo no ha mostrado su mejor versión en las últimas semanas, y recuperar su nivel podría ser determinante para los de Chivu en un partido en el que el duelo por las bandas promete ser crucial.

Por su parte, el Milan afronta el partido con la duda de varios jugadores que han regresado a los entrenamientos grupales tras sus respectivas molestias musculares. La gestión de Amorim en cuanto a quién arranca y quién espera en el banquillo marcará en buena medida el planteamiento rossonero.

Este derbi tiene el peso de un punto de inflexión. Para el Milan, ganar significaría recortar la distancia con el líder y volver a la pelea por la Champions. Para el Inter, sería consolidar su ventaja y enviar un mensaje de autoridad a sus perseguidores.

Noticias de los equipos y escuadras

AC Milán contra Inter Milán alineaciones probables

4-3-3
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Formación
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicPervis EstupiñánPervis EstupiñánA. RabiotA. RabiotL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicO. HutchinsonO. HutchinsonG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
4-3-3
AC Milán

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • R. Amorim
  • C. Chivu

El Milan de Amorim llega con varias bajas al derbi. Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Pietro Terracciano, Diego Moreira, Mario Gila y Adrien Rabiot están en la lista de lesionados. El once probable contempla a Maignan bajo palos, con De Winter, Pavlovic, Estupiñán y Tomori en defensa, Hutchinson, Jashari, Cisse y Bartesaghi en el centro del campo, y Musah junto a Goncalo Ramos en ataque.

El Inter también llega con bajas de peso. Lautaro Martínez, Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones y Luis Henrique no estarán disponibles para Chivu. El equipo probable sitúa a Provedel en portería, con Bisseck, Bastoni y Carlos Augusto en la línea defensiva, Zielinski, Sucic, Stankovic, Dimarco y Diouf en el mediocampo, y la dupla Bonny-Thuram en punta.

Forma

MIL

MIL - Formulario

SAL
W0-4
ATA
W3-2
BOU
L3-0
UDI
W0-2
BOL
L2-4
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
INT

INT - Formulario

CLB
L3-4
BOL
W1-3
SHK
W1-0
FIO
W2-1
VEN
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Milan llega al derbi con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota en casa ante el Bologna por 4-2 en la Serie A, un tropiezo que cortó una racha positiva. En ese tramo, el equipo rossonero también venció al Udinese por 0-2 fuera de casa y al Atalanta por 3-2, aunque cayó ante el Bournemouth por 3-0 en Europa League. En total, el Milan ha marcado doce goles y encajado once en sus últimos cinco compromisos, una cifra que refleja tanto su capacidad ofensiva como su fragilidad defensiva.

El Inter presenta una imagen muy diferente: cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos. Los nerazzurri ganaron sus dos últimos encuentros en Serie A, ante Venezia por 0-2 y ante Fiorentina por 2-1, y también se impusieron al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Su única derrota en este periodo llegó ante el Brujas por 4-3 en Europa. Con quince goles a favor y ocho en contra, el Inter llega al derbi como el equipo más en forma de los dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AC MilánEmpateInter Milán
3
2
0
Amistosos
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Copa Italia
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Copa Italia
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
7Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en Serie A, con victoria del Milan por 1-0 en San Siro. Mirando los últimos cinco antecedentes, el Milan acumula tres victorias por ninguna del Inter, con un empate en el partido de pretemporada de agosto de 2026. En la Copa Italia de la temporada pasada, el Milan también se impuso en ambas eliminatorias. La tendencia reciente favorece claramente a los rossoneros en los enfrentamientos directos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
98102510+1525
W
W
W
W
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
9630238+1521
W
D
W
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
95311811+718
L
W
W
D
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
W
D
W
L
W
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
94231711+614
W
D
L
W
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
L
W
L
D
W
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
W
W
L
W
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
L
W
L
13
GénovaGénovaGEN
9315813-510
W
W
L
W
L
14
LecceLecceLEC
93061019-99
L
L
W
L
L
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
L
L
W
L
W
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
L
L
L
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
L
L
L
W
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
L
L
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de la Serie A, el Inter ocupa el primer puesto, mientras que el Milan se encuentra en quinta posición. La diferencia entre ambos equipos en la clasificación otorga al derbi una dimensión táctica y psicológica que va más allá del resultado inmediato.

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