Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026: cuándo es, equipos, bombos, transmisión en vivo y dónde verlo

La Copa Mundial 2026 se perfila como uno de los torneos más significativos en la historia del fútbol. Con un formato ampliado de 48 equipos y partidos distribuidos entre varios países anfitriones, el mundo estará atento para descubrir quién levantará el trofeo.

La carrera de clasificación avanza, y aunque falta menos de un año para el inicio del torneo, varios equipos ya han asegurado su lugar, mientras Estados Unidos, México y Canadá se preparan para ser anfitriones conjuntos del evento.

A medida que las selecciones enfocan su preparación hacia la competencia, la atención también gira hacia el sorteo del Mundial 2026 y los posibles rivales que podrían enfrentar.

Aquí, GOAL ofrece una mirada completa a la información esencial sobre el sorteo de la Copa Mundial 2026, incluidos detalles sobre su fecha, sede y cómo verlo en vivo.

¿Dónde tendrá lugar el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial se llevará a cabo en el icónico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Fecha: 5 de diciembre de 2025 Hora: España: 18:00 hrs Argentina: 14:00 hrs Colombia: 12:00 hrs México: 11:00 hrs Lugar: Kennedy Center, Washington D.C.

El sorteo del Mundial 2026 comenzará a las 9 am PT / 12 pm ET (5pm GMT) el jueves, 5 de diciembre de 2025.

Cómo ver el sorteo del Mundial 2026 - Canales de TV y transmisiones en vivo

El sorteo del Mundial 2026 estará disponible para ver y transmitir en vivo en línea en todo el mundo en el sitio web oficial de la FIFA, el canal de YouTube de la FIFA y a través de selectos canales de televisión internacionales.

En los Estados Unidos, FOX y Telemundo tienen los derechos del Mundial, por lo que podemos esperar ver el sorteo transmitido en vivo en sus respectivos canales de televisión, así como en plataformas de transmisión en línea. Ambos canales están disponibles a través del servicio de transmisión fubo. La BBC y ITV tienen los derechos del Mundial en el Reino Unido.

Se espera que haya una mayor cobertura a través de plataformas de redes sociales y servicios digitales en todas las principales regiones.

País Canal de TV y streaming Estados Unidos FOX, Telemundo, fubo Reino Unido BBC, ITV Canadá TSN México TUDN

Bombos del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

Bombo 1 Bombo 2 Bombo 3 Bombo 4 Estados Unidos (D1) Croacia Noruega Jordania Canadá (B1) Marruecos Panamá Cabo Verde México (A1) Colombia Egipto Ghana España Uruguay Argelia Curazao Argentina Suiza Escocia Haití Francia Japón Paraguay Nueva Zelanda Inglaterra Senegal Túnez Ganador del repechaje de la UEFA Brasil Irán Costa de Marfil Ganador del repechaje de la UEFA Portugal Corea del Sur Uzbekistán Ganador del repechaje de la UEFA Países Bajos Ecuador Catar Ganador del repechaje de la UEFA Bélgica Austria Arabia Saudita Ganador del repechaje intercontinental Alemania Australia Sudáfrica Ganador del repechaje intercontinental

El sorteo del primer Mundial con 48 equipos se llevará a cabo utilizando cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones.

El Bombo 1 estará formado por las tres naciones anfitrionas —Estados Unidos, Canadá y México—, que ya están asignadas a los grupos D1, B1 y A1, respectivamente, de acuerdo con el calendario de partidos publicado el año pasado. A ellas se sumarán las nueve selecciones mejor clasificadas en el ranking FIFA.

Los Bombos 2 al 4 reunirán a las otras 36 selecciones, distribuidas según su posición en el ranking FIFA. Estos bombos también incluirán los lugares reservados para los seis equipos cuya clasificación aún no ha sido confirmada.

Para la fecha del sorteo, 42 de las 48 selecciones ya estarán definidas. Las seis plazas restantes se adjudicarán mediante los playoffs programados para marzo de 2026

¿Cuándo se disputará la Copa Mundial 2026?

La Copa Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

El partido inaugural tendrá lugar el 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

La gran final se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del Área Metropolitana de Nueva York.