Sky Sport: Coutinho rechaza salir cedido al Tottenham

El mercado entra en la fase culminante, queda solo un día para que cierre la ventana de verano en los traspasos de la Premier y todos los equipos dan los últimos matices a sus ventas y compras. Uno de los nombres más calientes es Coutinho, que parecía encaminado al pero, según asegura Sky News, todo se habría ido al traste por la negativa del jugador a irse a . Prefiere Coutinho quedarse en el aunque el club ha dado muestras sobradas de que preferiría que saliese del equipo y poder así recuperar parte de su enorme inversión en el brasileño.

Ese no, por descontado, es la primera pieza de un efecto dominó que complica o posibilita otras operaciones. La primera consecuencia estaría, por supuesto, en la operación Neymar, pues el Barcelona cuenta con la salida de Coutinho para abrir hueco en la masa salarial e ingrear algún dinero -aunque sea por una cesión- para poder ofertar por el jugador del . Sin esta pieza no es imposible que termine de azulgrana, pero la cosa se complica.

