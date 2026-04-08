Simeone critica el ambiente hostil en Barcelona: «Una sociedad que no podemos arreglar»

El incidente del autobús del Atlético de Madrid frente al Camp Nou, apedreado por aficionados del Barcelona hasta romper una ventana, ha generado gran polémica.

Diego Simeone, técnico del Atlético, criticó con dureza el incidente y lamentó que se repita cada vez que visitan al Barcelona.

En unas breves declaraciones a Movistar, Simeone afirmó: «La sociedad no ha cambiado y no podemos arreglarla; no es un incidente aislado, sino algo que se repite cada vez que visitamos Barcelona».

El altercado ocurrió antes de un duelo copero entre ambos equipos, en un ambiente tenso fuera del estadio.

Los jugadores del Atlético estaban dentro, lo que generó temor por su seguridad justo antes del inicio del partido.

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No es la primera vez que ocurre en el Camp Nou: varios clubes visitantes se quejan del ambiente hostil que encuentran en Cataluña.

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