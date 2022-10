Shakhtar vs. Real Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de Champions League 2022-2023

Todos los detalles en directo del partido que se disputa en Varsovia

El Real Madrid logró empatar en la última acción del partido en Varsovia para evitar la primera derrota de la temporada y dejar cerrado el pase a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo blanco no hizo un buen partido y el gol de Zubkov estuvo a punto de meterles en un lío, pero Rüdiger, en el 95, puso las tablas y clasificó al equipo madridista para octavos de final.

Todos los detalles del Shaktar vs. Real Madrid de la Champions League 2022-2023 pulsando aquí

Ancelotti tiró de los menos habituales y futbolistas como Hazard dejaron malas sensaciones al no jugar a buen nivel. Tras una primera parte floja, el equipo ucraniano se adelantó en la primera acción del segundo tiempo, lo que llevó al italiano a reaccionar y terminar sacando a Modric, Vinicius, Alaba, Camavinga y Asensio, pero el héroe finalmente fue el alemán Rüdiger.

Reacciones

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

"Rüdiger está bien. Tiene un corte importante en la frente, le están tratando, pero está sonriendo porque ha marcado un gol importante".

"Eden Hazard ha hecho lo suyo. Como Karim ha tenido dificultad porque han cerrado bien las líneas. No han tenido muchas posibilidades entre líneas. Pero creo que Eden ha cumplido. Tenía decidido antes del partido el cambio alrededor de los 60 minutos".

"¿Por qué no hemos jugado bien? No es fácil de explicarlo. Cuando encajas un gol el equipo rival se viene arriba y nos han creado problemas a la contra. Lo importante es que no nos rendimos, ganar al Real Madrid no es nada fácil".

"Lo de Kroos es muy claro: o va a seguir o va a dejar su carrera, él tomará su decisión. ¿Rüdiger? Necesitábamos altura ahí delante y con Militao es el mejor que tenemos para estar ahí delante y rematar de cabeza".

"No, no creo que afecte que el Barça tenga un día menos ni que no puedan reservar titulares este miércoles. He hecho cambios porque jugamos el sábado por la noche y había jugadores que estaban cansados y no quería arriesgar, no para tenerlos frescos para el domingo. Porque hay jugadores que van a jugar hoy y también el domingo".

Carlo Ancelotti, en Movistar

"Tiene un corte en la frente, pero no es serio. Está bien. Pero tiene un corte largo, él quería seguir en el campo (risas), no era consciente de que estaba lesionado".

"En la primera parte lo hemos controlado pero sin ser eficaces. Luego en la segunda parte con el gol se nos ha complicado. Lo hemos intentado todo, aunque no hemos jugado bien, pero este equipo nunca se rinde, como de costumbre".

"Sí, encajar un gol en la primera acción de la segunda parte te enfada".

"Nacho, Rüdiger, Kroos... han jugado muy bien, Asensio ha entrado muy bien también, pero como colectivo no ha sido una noche ideal".

Minuto a minuto

¡Final! El Real Madrid saca un empate de Varsovia en el último suspiro y se clasifica para los octavos de final.

Minuto 95. ¡Gol de Rüdiger! Increíble. El Real Madrid salva los muebles en el descuento con un gol de cabeza de Rüdiger a centro de Kroos. Salió mal Trubin que se llevó por delante al germano. Ambos han tenido que ser atendidos, aunque afortunadamente parece que sin consecuencias importantes.

Minuto 92. ¡Casi marca Rüdiger! Centro de Kroos que el germano cabecea fuera por poco.

Minuto 90. Añaden cinco minutos en Varsovia.

Minuto 86. ¡Casi marca Vinicius de Cabeza! Tocó, tocó y tocó el Real Madrid y la jugada acabó con centro de Lucas Vázquez que el brasileño cabecea fuera por poco. Era clara.

Minuto 75. ¡No llega Asensio por poco! Centro de Vinicius al segundo palo y Asensio se tira con todo pero no llega a contactar con la pelota.

Minuto 67. Se van Rodrygo, Valverde y Mendy.

Minuto 65. Van a entrar Camavinga, Alaba y Asensio.

Minuto 64. ¡Ha tenido la sentencia Traoré! Lunin estuvo sensacional en el mano a mano pero cuando parecía que le había quitado la pelota ésta se le escapa y Traoré la tira fuera a puerta vacía.

Minuto 62. Centro de Lucas Vázquez que no pudo rematar atacante alguno. Empieza a llegar al área el Real Madrid.

Minuto 56. Se marchan Hazard y Tchouaméni.

Minuto 53. No lo ve claro Ancelotti que va a meter a Modric y Vinicius.

Minuto 46. ¡Gol del Shakhtar! Zubkov remata de cabeza un centro desde la banda para adelantar al cuadro ucraniano. Le ganó fácil Zubkov el salto a Mendy.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad!

¡Descanso! Sin goles tras los primeros 45 minutos.

Minuto 41. ¡Trubin salva al Shakhtar! Zapatazo tremendo de Valverde desde lejos que el portero despeja a córner.

Minuto 35. Gran jugada del Real Madrid al primer toque que acaba con remate muy escorado de Benzema que Trubin despeja.

Minuto 26. Providencial Nacho para evitar el gol de Zubkov. Buena contra del Shakhtar y el central español tapona bien el disparo del atacante ucraniano.

Minuto 17. ¡Trubin evita el gol de Benzema! Control escandaloso del francés dentro del área y su zapatazo al palo corto lo desvió a córner el meta ucraniano.

Minuto 15. Amarilla para Konoplia por una dura entrada sobre Rodrygo. Se ha podido hacer mucho daño el brasileño.

Minuto 3. Buena jugada de Hazard en una contra blanca. La acción acabó en saque de esquina.

Minuto 1. ¡Comienza el partido en Varsovia!

20:55 | Saltan los jugadores al terreno de juego. En breve sonará el himno de la Champions

20:35 | Calientan ya los jugadores sobre el verde de Varsovia. En menos de media hora arranca el partido

20:00 | Once confirmado del Shakhtar. Trubin; Konoplya, Bondar, Matvienko, Mykhaylichenko; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Mudryk y Traoré

19:00 | Once confirmado del Real Madrid. Juegan Hazard y Nacho y descansan cinco habituales.

18:30 | Recordamos que el Real Madrid si gana estará clasificado para octavos. Y si el Leipzig no gana en Glasgow, lo estarán matemáticamente como primeros de grupo.

18:00 | Tres horas para que arranque el partido. En menos de una hora saldremos de dudas con el once de Carlo Ancelotti.

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

La gran previa estadística de Goal del Shakhtar vs. Real Madrid de la Champions League

Tras vencer al Real Madrid como local y visitante en la UEFA Champions League 2020-21, el Shakhtar Donetsk ha perdido sus últimos tres enfrentamientos ante ellos en la competición



Las tres ocasiones previas en las que el Shakhtar Donetsk recibió al Real Madrid en Champions Legue hubo un total de 14 goles (cinco para el Shakhtar, nueve para el Real Madrid), 4.7 por partido de media.



Pese a encajar solo dos goles, el Shakhtar Donetsk recibió 36 remates y 14 a portería en su partido previo contra el Real Madrid



El Real Madrid se encuentra en una racha de cinco victorias consecutivas en UEFA Champions League, una racha que comenzó con la vuelta de la semifinal de la pasada temporada (3-1 v Manchester City). La última vez que tuvieron una racha mayor en la competición fue entre abril 2014 y febrero 2015, 10 victorias consecutivas.



Entre los equipos que han participado en la UEFA Champions League todas las temporadas desde 2018- 19, el Shakhtar Donetsk tiene el menor porcentaje de victorias en este periodo (18.5% - 5/27).



El Real Madrid ha ganado sus últimos cuatro partidos como visitante en la fase de grupos de la UEFA Champions League, recibiendo solo un gol (12 marcados). La última vez que ganó cinco encuentros consecutivos fuera de casa en la fase de grupos fue entre diciembre 2013 y septiembre 2015, y cuatro de esos partidos fueron en la anterior etapa de Carlo Ancelotti.



El Shakhtar Donetsk ha marcado seis goles con 21 remates en la Champions League esta temporada, con un porcentaje de acierto a gol del 29%, el mayor en la competición en las primeras tres jornadas. De hecho, tienen la mayor diferencia entre goles marcados y Expected Goals (3.9) en este período, con la calidad de sus ocasiones produciendo un total de xG de 2.1 hasta el momento.



El próximo gol de Karim Benzema en UEFA Champions League será su 75o tanto con el Real Madrid (actualmente 74) y solo dos jugadores han anotado 75 goles para un mismo equipo en la competición



Mykhailo Mudryk ha participado en cuatro goles en los tres partidos del Shakhtar Donetsk en la UEFA Champions League esta temporada (dos goles y dos asistencias)



El centrocampista del Real Madrid, Fede Valverde, ha creado más ocasiones en jugada que cualquier otro jugador en la UEFA Champions League esta temporada (11), siete de ellas en el anterior partido contra el Shakhtar Donetsk.

PARTIDO Shakhtar vs. Real Madrid FECHA Martes, 11 de octubre ESTADIO Stadion Miejski, Varsovia HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Shakhtar vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones BAR Movistar Liga de Campeones 3 21:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 16:00;



CHI: 16:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones probables del Shakhtar vs. Real Madrid

Shakhtar Donetsk (1-4-3-3): Trubin; Konoplya, Bondar, Matvienko, Lucas Taylor; Stepanenko, Sudakov, Bondarenko; Shved, Mudryk y Lassina Traore.

Real Madrid (1-4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Kroos, Modric; Valverde, Rodrygo y Benzema.