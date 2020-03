Setién: “Ya hemos pedido disculpas por lo de Sarabia”

El entrenador del Barcelona se refirió a la polémica que dejó el Clásico con su ayudante. “Tiene que aprender a controlarse”, agregó.

El comportamiento de Eder Sarabia en el banquillo del , durante el Clásico, sigue dando material. Quique Setién, de hecho, no intentó minimizar el hecho. Tampoco lo olvida. “Ya hemos pedido disculpas por lo de Sarabia”, reveló el entrenador azulgrana en una entrevista con El Periódico.

“Eder es un chaval que tiene un gran temperamento, que para muchas cosas nos viene fenomenal. Pero tiene que aprender a controlarse. Está en ello, trata de mejorar este tema porque ya hemos tenido situaciones de estas. Cada vez más esporádicas, pero es algo que no nos gusta”, continuó explicando el propio Setién. Y añadió: “Es un tema que Eder está intentando solucionar. Es un chaval joven, un chaval impulsivo, que tiene muchísima energía, que para muchas cosas es tremendamente positivo. Pero estamos en el banquillo de un club al que representas y el comportamiento tendría que ser intachable”.

El extécnico del expresó además que la polémica generada alrededor de Sarabia le dolió: “Esta situación me ha afectado mucho a mí. Es un tema que me preocupa mucho. Es algo muy importante para mí. Nos pueden criticar porque haces mal lo cambios, porque planteas mal los partidos… Por lo que sea, pero no por el comportamiento”.

Claro que, al momento de repartir culpas, no todo va para el lado del segundo entrenador. “Ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir. Y sobre todo yo porque, al final, es culpa mía. Yo tengo que controlar estas cosas”, subrayó Setién.