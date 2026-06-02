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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Sensacional: un gran club turco quiere fichar a Robert Lewandowski para la Süper Lig

Fichajes
R. Lewandowski
Fenerbahce
Poland

El Fenerbahçe confía en fichar a Robert Lewandowski, según el periodista especializado Fabrizio Romano. El delantero de 37 años, libre tras dejar el FC Barcelona, considera todas las opciones.

El delantero polaco aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, por lo que el club turco no pierde la esperanza.

La directiva ya contactó con sus representantes.

En Estambul podría compartir vestuario con Ederson, Milan Skriniar, N'Golo Kanté, Fred, Mattéo Guendouzi y Marco Asensio.

También los holandeses Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba y Oguz Aydin tienen contrato con el club.

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Al no jugar Polonia el Mundial, el ariete dispone de todo el verano para decidir.

En 755 partidos oficiales con Barcelona, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, el polaco ha marcado 567 goles y dado 139 asistencias.

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