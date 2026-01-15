Senegal vs. Marruecos, Final de la Copa Africana de Naciones: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Una final de Copa de África inédita para decretar al equipo campeón. Senegal, que logró conquistar el primer histórico trofeo en 2021, desafía a los anfitriones de Marruecos, decididamente el mejor equipo continental en los últimos años, tanto que ha alcanzado el cuarto lugar en el último Mundial.

Eliminando respectivamente Nigeria y Egipto, que jugarán el partido por el tercer lugar, Marruecos y Senegal apuntan a ganar el segundo título de su historia. Dicho de Senegal, también Marruecos ha ganado la Copa de África en una sola ocasión y precisamente en el lejano 1976.

Cómo ver Senegal vs Marruecos, Copa Africana de Naciones 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por Claro Sports y FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Claro Sports, con excepcion de Colombia, donde se podrá ver por Win Sports. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Senegal vs Marruecos

Copa Africana de Naciones - Copa África de Naciones - Final Prince Moulay Abdellah Stadium

El partido se disputa este domingo 18 de enero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Prince Moulay Abdellah.

México: 13:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del este)

Alineaciones probables

Senegal contra Morocco alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Thiaw Alineación probable Suplentes Manager W. Regragui

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf; Gana Gueye, P. Gueye, Diarra; Ndiaye, Jackson, Mane. Ct: Thiaw

MARRUECOS (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, Saibari; El Khannouss, , Diaz, Ezzalzouli; El Kaabi. Ct: Regragui

Forma

Encuentros anteriores entre Senegal y Marruecos