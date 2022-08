Semana clave: siguen los contactos Valencia-Arthur Melo

Gattuso apuesta por el brasileño y el club ché avanza para sacarle de la Juve

Semana clave en el futuro de Arthur Melo. El brasileño desea abandonar Turín y el Valencia CF está muy interesado en su contratación. En un principo, la fórmula elegida pasa por una cesión hasta el 30 de junio de 2023, con el club ché haciéndose cargo de un porcentaje minoritario del salario del jugador, mientras que la Juventus se haría cargo del resto de la ficha del futbolista. Aunque se trata, en principio, de una operación compleja, Arthur ve con buenos ojos su posible llegada a Valencia.

Según ha podido saber GOAL, este fin de semana se han vuelto a producir diferentes contactos entre las partes, consiguendo avances en una operación que no es sencilla. En el entorno del jugador hay optimismo en que todo se pueda cerrar y el brasileño cree que Mestalla sería un buen destino para él. Primero, porque sería feliz de volver a LaLiga. Segundo, porque aunque sabe que no pasa por su mejor momento, tiene claro que el Valencia es un histórico del fútbol español y europeo. Y tercero y definitivo, porque sabe que Gennaro Gattuso está empujando para poder contar con él, porque le considera un jugador clave para distribuir juego y para ser el 'cerebro' de su equipo esta temporada.

De hecho, las conversaciones se siguen sucediendo y aunque la pelota está en el tejado de la Juventus, porque Arthur tiene contrato en vigor, Gattuso es optimista con la posible llegada del brasileño. Esta semana será clave. El Valencia incluso medita subir algo su oferta inicial, incrementando el porcentaje del salario que podría pagar a la Juventus para completar el salario anual del ex del Barça. La predisposición de Arthur y su entorno es un aval para el Valencia.

Gattuso ha pedido al club ché que insista esta semana, que ponga toda la carne en el asador por el brasileño y espera que se intensifiquen los contactos para que la operación entre en su recta final estos días. Tanto para cerrar al jugador, como para descartarlo. La Juve tiene sus planes y Arthur podría salir si finalmente consiguen fichar a Paredes (PSG), uno de los grandes objetivos de los turineses en el mercado. De hecho, lo lógico sería que la entrada de Paredes precipitase la salida de Arthur. En todo caso, decidirá la Juve. Por el lado de Arthur no habrá problema. Quiere jugar con Gattuso y está incluso dispuesto a rebajarse el salario si la ocasión lo requiere. Es año de Mundial, quiere competir y aunque sabe que el Valencia no jugará en Europa, necesita volver a sentirse importante. Allegri no cuenta con él y Gattuso sí.