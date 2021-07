¿Se va o se queda? Las contradicciones en el rumor de Maxi Falcón a Peñarol

El par de representantes de Peluca pintó un panorama diametralmente distinto al otro sobre el defensor de Colo Colo.

No hay ofertas sobre la mesa de Blanco & Negro por Maximiliano Falcón pero sus dos representantes salieron a exponer cuál es realmente la situación actual del futbolista, que está en el mercado por el interés de Peñarol. Y mientras el sobrino de los Arias allanó la salida aportando a la discusión una fecha de llegada a Uruguay, su tío desmintió cualquier movimiento. "Me encantaría jugar en Nacional, pero yo tengo que ser profesional, esta es mi carrera y no le cierro las puertas a ningún equipo", relataba el protagonista hace dos días, cuando el rumor del momento era un traspaso al Bolso.

"Hasta donde sé el único club interesado hoy es Peñarol. Creo que Maxi a más tardar está en Uruguay el martes. Lo vimos en Rentistas, ganó el Apertura, lo vimos en los partidos que jugó en Colo Colo, es un zaguero aguerrido que sabe jugar con la pelota en los pies, yo siempre dije que me gustaba más para Peñarol que para Nacional", expresó Maxi Arias en Sport 890. Incluso fue más allá y aportó una supuesta autorización del técnico: "Hablamos con el director técnico Gustavo Quinteros y nos dijo que sí, que el jugador quería venirse a Uruguay, a jugar, y hablamos con Peñarol, que le interesó". El DT, públicamente, ha avisado que cuenta con él aunque no lo utilice. En lo más reciente, contra Wanderers no fue citado, aunque por leves molestias musculares.

"La gerencia deportiva quiere que juegue, pero el técnico no lo está utilizando, hace seis fechas que no juega y él quiere tener minutos, le seduce mucho venir a un equipo grande como es Peñarol en Uruguay. El único que no está alineado es el presidente que quiere que se quede en el club, quiere que juegue de titular (Edmundo Valladares). El técnico no lo ha utilizado, Maxi tuvo familia hace poco, quiere venir a Uruguay. Hay un 70% de probabilidades de que esté el martes en Uruguay y 30% de que el presidente no lo quiera ceder", complementó.

"Él tiene contrato con Colo Colo y lo va a cumplir. Yo no puedo recibir ofertas, porque no soy dueño de la ficha, solo lo represento. Si Peñarol lo quiere, tiene que contactarse con Colo Colo. No hay disconformidad, él va a ser titular el domingo", matizó completamente Gerardo Boca Arias en Radio ADN, por lo que hasta acá el zaguero -que está detrás de Matías Zaldivia y Emiliano Amor en la consideración- se mantiene en Macul, con un rol secundario y seducido por el Manya mientras le preocupa la falta de minutos (lleva 197 con apenas 2 estelaridades) pero su vínculo dura hasta el 31 de diciembre de 2023. Está en la órbita de la Celeste y sabe que con fútbol puede participar en Eliminatorias.