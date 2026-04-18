Scout reclama millones de euros al Ajax tras un larguísimo traspaso multimillonario

El traspaso de Antony al Manchester United sigue persiguiendo al Ajax años después. El megacontrato de 95 millones de euros —récord del club— se ha convertido en un dolor de cabeza legal. En junio, el Tribunal de Apelación de Ámsterdam resolverá un prolongado litigio millonario, según Voetbal International.

El brasileño se marchó de Ámsterdam en 2022 por una cifra récord, pero acabó suponiendo una fuerte pérdida para el Manchester United, que el año pasado lo vendió al Real Betis por solo 22 millones. Mientras tanto, se acumulan las reclamaciones contra el Ajax por el traspaso: Antony ya llegó a un acuerdo sobre las multas impuestas.

El agente Junior Pedroso reclamó una parte de los ingresos y, tras arbitraje, recibió 1,25 millones de euros.

Ahora el ojeador Peter Gerards reclama dos millones de euros, alegando que él presentó a Antony y a Lisandro Martínez.

Ajax alega que un acuerdo previo liquidó todas sus obligaciones, pero Gerards asegura que ese pacto no incluía futuros traspasos.

En 2024 un tribunal respaldó al Ajax, pero Gerards apeló. Ahora el caso está ante un tribunal superior y las posturas siguen enfrentadas; un acuerdo previo fracasó.

El caso evidencia que, pese a las normas de la FIFA, buena parte de las primas de traspaso sigue yendo a intermediarios. En el caso de Antony, esa cifra ya alcanza varios millones.

El acuerdo con ojeadores externos generó tensiones en Ajax. Los internos, incluido el exjefe Hans van der Zee, desconocían los términos y lo consideraron inusual. La colaboración con Gerards acabó en 2020.

El 9 de junio se dictará sentencia, momento en que se sabrá si el club debe indemnizar a Gerards.