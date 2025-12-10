SC Freiburg vs. RB Salzburg, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tras el insípido 0-0 contra el Viktoria Pilsen, el SC Freiburg quiere volver a la senda de la victoria en la 6ª jornada de la Europa League. El jueves 11 de diciembre, el equipo del entrenador Julian Schuster quiere llevar a cabo este plan frente a su afición contra el Red Bull Salzburg. El inicio es a las 21 horas, tiempo de España, en el estadio Europa-Park.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 7, mientras que en México no tendrá transmisión.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

En esta temporada, Friburgo ha mostrado hasta ahora un fuerte desempeño en la Europa League — en los partidos de grupo no ha habido ninguna derrota. Con respecto a la liga, el equipo parece estar internamente enfocado, aunque recientemente la forma en la Bundesliga ha sido irregular.Los austríacos han obtenido hasta ahora resultados mixtos en la liga y a nivel internacional en la temporada actual. Antes del enfrentamiento, el club analiza cuidadosamente a su oponente Friburgo — Salzburgo advierte sobre los "brasileños de Breisgau" y espera un partido intenso con alta disposición de lucha.