Sassuolo vs. Juventus, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Serie A al giro de boa con la 19ª jornada, la última de la primera vuelta y en modalidad de mitad de semana.

Entre los partidos más interesantes de esta jornada destaca sin duda Sassuolo-Juventus: en el último enfrentamiento que tuvo lugar en el 'Mapei Stadium' entre estos dos equipos, los neroverdi triunfaron con un contundente 4-2.

En el último partido de liga, ambas escuadras empataron 1-1: el Sassuolo fue detenido en casa por el Parma, mientras que la Juventus no pasó de ese resultado en el Estadio, contra el Lecce.

El equipo de Spalletti deberá demostrar que puede olvidar rápidamente el decepcionante empate en casa, especialmente con algunos de sus jugadores: Cambiaso, autor de un mal pase en la ocasión del gol del Lecce, y David, que falló el penalti para el triunfo.

En esta página todo lo necesario para mantenerse actualizado sobre Sassuolo-Juventus: formaciones, canal tv y seguir el encuentro en directo streaming.

Cómo ver Sassuolo vs Juventus, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Sassuolo-Juventus: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

El partido se disputa este martes 6 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Mapei.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Probables alineaciones Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Entrenador: Grosso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. Entrenador: Spalletti.

Forma

Partidos entre los dos equipos

Clasificación