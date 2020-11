Sassuolo vs. Inter: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El Inter visita en Reggio Emilia al por la novena jornada de la . El equipo local está de moda, viene crecido, y es escolta del Milan después de su triunfazo a domicilio del Verona, por lo que el Nerazzurri -que está tres puntos más abajo- no puede dar más ventajas y aspira a meterse de lleno en la pelea grande por el título mientras en Europa acumula decepción tras decepción tras cosechar un punto en el ida y vuelta contra el , que lo dejó prácticamente abajo de la fase final de .

Sobre una eventual titularidad de Alexis Sánchez, que en el Meazza a mitad de semana apareció en el desenlace y ya cuando su equipo bregaba con un hombre menos y el marcador en contra, Conte ha manifestado antes de los Merengues que lo ve como una solución contra equipos de menor nivel, por lo que sí o sí sumará minutos este sábado pero los puestos fijos aún son de Lautaro y Lukaku.

Sassuolo:

Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Locatelli, López; Berardi, Duricic, Boga; Raspadori.

